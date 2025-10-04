México

Muere mujer tras ser golpeada por un tren en la estación Aquiles Serdán del Metro CDMX

El STC Metro suspendió momentáneamente las actividades mientras autoridades trabajaban en el retiro del cuerpo

Por Jesús Tovar Sosa

Autoridades fueron alertadas sobre el
Autoridades fueron alertadas sobre el incidente y acudieron de inmediato al lugar. Foto: (Google Maps)

La noche de este viernes 3 de octubre, una mujer perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la estación Aquiles Serdán, de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. El incidente sucedió en el andén con dirección a Barranca del Muerto, cuando un convoy en movimiento golpeó a la víctima en la cabeza, provocándole la muerte casi de manera instantánea.

Según los primeros reportes, la mujer, de entre 25 y 30 años de edad, se habría inclinado hacia el túnel para verificar si el tren ya se acercaba. Testigos señalaron que no logró retirarse a tiempo, por lo que fue impactada directamente en la cabeza por el tren.

La hipótesis inicial apuntaba a un accidente derivado de la imprudencia al rebasar la línea amarilla de seguridad, sin embargo, minutos más tarde, el propio STC Metro difundió otra posible versión de los hechos.

El servicio fue suspendido momentáneamente.
El servicio fue suspendido momentáneamente. Foto: Facebook/Yael Romg.

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, el STC informó que “la persona perdió la vida presuntamente tras intentar arrojarse a las vías al paso del convoy”. Esta declaración abre la posibilidad de que se haya tratado de un acto deliberado, aunque las autoridades aún no han confirmado con certeza si fue un suicidio o un accidente.

Al lugar acudieron de inmediato equipos de emergencia y personal del Metro para brindar auxilio. No obstante, debido a la gravedad de la lesión, la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión por paramédicos. Se cree que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, aunque será la necropsia de ley, a cargo del Servicio Médico Forense (Semefo), la que determine con precisión la causa de muerte.

Por protocolo de seguridad, el servicio fue suspendido momentáneamente en la estación mientras se realizaban las maniobras de rescate y se desalojaba a los usuarios de la zona afectada. Posteriormente, el STC Metro informó que el servicio en la Línea 7 —que va de El Rosario a Barranca del Muerto— fue restablecido y operó con normalidad hasta su cierre de jornada.

El STC Metro hizo un
El STC Metro hizo un llamado a respetar las líneas amarillas para prevenir accidentes. (Cortesía Jorge Contreras)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de videovigilancia de la estación y se tomará declaración a testigos presenciales. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida.

El Metro de la CDMX reiteró su llamado a los usuarios a respetar la línea amarilla de seguridad, mantenerse detrás de ella en todo momento y evitar acercarse a la zona de vías.

Este lamentable suceso se suma a otros incidentes recientes en el sistema de transporte, lo que reabre el debate sobre las medidas de protección en los andenes y la importancia de reforzar la seguridad y vigilancia en estaciones con alto flujo de usuarios.

