México

Madre, la serie turca que trata sobre maltrato y abandono infantil

El drama muestra un relato que explora la violencia doméstica, la negligencia familiar y el amor maternal desde una perspectiva humanista

Por Miriam Estrella

Madre, una serie turca que
Madre, una serie turca que tuvo mucho éxito nacional e internacional.

Madre es la serie turca que ha captado la atención del público gracias a su sorprendente e inesperada trama. La historia al inicio se centra en una niña que vive situaciones difíciles en su hogar, es maltratada y no cuenta con el cariño y atención que requiere por su corta edad.

Se convirtió en un éxito internacional, pues además de triunfar en la televisión nacional, tuvo repetidas emisiones en muchos países. En distintas plataformas, canales, cadenas y en cada reestreno logró coronarse como uno de los productos audiovisuales de origen turco más aclamados y vistos por la audiencia.

Este tipo de proyectos audiovisuales crea una conciencia sobre cómo identificar cuando un pequeño está pasando por este tipo de situaciones y comprender el actuar desesperado de las personas que buscan apoyar y ayudar a quien se encuentra en esa condición tal como lo desarrolla la serie.

¿De qué trata Madre?

Una trama que cautivó a
Una trama que cautivó a la audiencia por su emotividad.

El elenco que tocó los corazones de la gente está integrado por grandes talentos como Cansu Dere que interpreta a Zeynep y Beren Gökyıldız como Melek, quienes transmitieron emociones fuertes y genuinas a través de la pantalla.

La trama gira alrededor de Zeynep, una maestra que le da clases a Melek, la cual es una niña dulce, cariñosa y tierna, ella esconde detrás de ello una vida llena de maltrato y falta de atención en casa. Con el tiempo la maestra comienza a notar signos de maltrato y situaciones complicadas con Melek, analiza la situación y decide llevársela para adoptarla, y así cumplir el rol de madre que la niña tanto buscaba y necesitaba.

La maestra es capaz de entender ese dolor porque durante su infancia ella también vivió circunstancias similares. Fue la comprensión y conexión la que la orilló a tomar esa acción con la menor, pues Melek tiene mucha conexión con Zeynep, lo que hace que su cariño y amor sea sincero.

Una historia inactiva, pero inolvidable

Madre, actualmente no se encuentra
Madre, actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma se streaming.

Fue estrenada en el año 2016 y producida por la casa productora Medyapım. Aunque actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming, anteriormente estuvo activa en servicios como Vix, Amazon Prime Video y Tubi. A pesar de no estar al alcance de quienes la vieron en emisión de cadenas televisivas o en apps, es muy recomendada por el público que la vio.

La narrativa es una perspectiva diferente sobre cómo funciona la maternidad, dando a entender que madre no es quien te carga en su vientre, sino quien es capaz de cuidarte, atenderte y amarte en todas las situaciones de la vida.

