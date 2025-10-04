México

Cómo enseñar a los niños a ahorrar: consejos prácticos y fáciles de aplicar

Condusef comparte estrategias sencillas y efectivas para que los más pequeños comiencen a ahorrar de manera divertida y constante

Por Lorna Huitrón

Enseñar a los niños a ahorrar puede parecer un desafío, especialmente cuando los impulsos por gastar en dulces, juguetes o videojuegos son constantes. Sin embargo, con estrategias simples y divertidas, los padres y tutores pueden ayudar a sus hijos a desarrollar hábitos financieros saludables que les servirán toda la vida.

Ahorrar desde temprana edad no solo fortalece la responsabilidad financiera de los niños, sino que también les permite cumplir sus metas y aprender a administrar su dinero. Condusef comparte estrategias sencillas y efectivas para que los más pequeños comiencen a ahorrar de manera divertida y constante.

El reto de las monedas: ahorrar sin esfuerzo

Una de las técnicas más populares es el reto de las monedas. Cada vez que los niños reciben cambio en monedas, en lugar de gastarlas, pueden guardarlas en una alcancía o un bote.

Aunque al principio la cantidad sea pequeña, con constancia y paciencia, estas monedas se transformarán en un ahorro significativo. Una vez que la alcancía se llene, los padres pueden acompañar al niño a depositar el dinero en el banco, fomentando así la responsabilidad y la experiencia de manejar dinero de manera formal.

Ahorro invisible: la clave de la constancia

Otra estrategia efectiva es el ahorro invisible. Con la ayuda de un adulto, se puede establecer que cada semana una parte de la mesada o del dinero recibido se reserve automáticamente para el ahorro.

Para facilitar esta práctica, los padres pueden abrir una cuenta de ahorro infantil en un banco, lo que evita la tentación de gastar el dinero de inmediato y permite que los niños observen cómo su ahorro crece de manera automática.

Muchas instituciones financieras ofrecen aplicaciones que muestran el saldo y progreso como si fuera un juego, lo que aumenta la motivación de los pequeños.

El frasco de los sueños: motivación visual para ahorrar

El frasco de los sueños es otra herramienta útil. Consiste en un frasco transparente con una etiqueta que represente el objetivo de ahorro del niño, como un juguete, una bicicleta o una salida divertida.

Cada vez que reciba dinero, puede guardar una parte en el frasco. Al visualizar cómo se va llenando, los niños se sienten motivados a continuar ahorrando y aprenden el valor de la paciencia y la constancia. El mayor reto es no sacar el dinero antes de tiempo, lo que refuerza la disciplina financiera desde temprana edad.

Programar el ahorro: reglas simples para grandes resultados

Programar el ahorro, ya sea con reglas como guardar todas las monedas de $1, $5 o $10 pesos, o mediante depósitos automáticos en una cuenta bancaria, permite que los niños desarrollen un hábito sin darse cuenta. Así, el dinero crece con el tiempo y ellos logran cumplir sus metas de manera satisfactoria.

Diversión y aprendizaje financiero

Ahorrar no significa dejar de divertirse, sino aprender a usar el dinero de forma inteligente. Con constancia y estrategias adecuadas, los niños pueden desarrollar habilidades financieras que les servirán para toda la vida, al mismo tiempo que disfrutan de la satisfacción de alcanzar sus objetivos.

