Citi niega haber recibido oferta formal de Grupo México por Banamex

Citi dijo que aún no había una propuesta formal de Grupo México. REUTERS/Raquel Cunha

Citi afirmó que no ha recibido ninguna propuesta formal de Grupo México para la adquisición total de Banamex, pese a que la compañía de Germán Larrea anunció públicamente la presentación de una oferta vinculante para hacerse con el 100% de las acciones del banco. Esta diferencia en las posturas de ambas partes introduce incertidumbre en una de las operaciones más relevantes del sistema financiero mexicano en los últimos años.

La posición oficial de Citi se centra en su compromiso de maximizar el valor de Banamex, señalando que su opción preferida sigue siendo el acuerdo anunciado la semana anterior con Fernando Chico Pardo y su familia, que contempla la salida de Banamex de la bolsa. “Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”, indicó la entidad.

Por su parte, Grupo México comunicó a la Bolsa Mexicana de Valores que ha presentado una oferta vinculante para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex, con el objetivo de que el banco pase a ser mayoritariamente mexicano. Según el comunicado, la propuesta incluye “términos más atractivos para Citi” y busca cumplir dos metas principales: la compra total de Banamex y la consolidación de un grupo financiero con mayoría de capital nacional.

El papel de Fernando Chico Pardo y su familia resulta clave en este proceso. El 24 de septiembre, Citi informó que Chico Pardo y su familia acordaron adquirir el 25% de Banamex por un valor de USD 2 mil 300 millones, una inversión que, según el propio empresario, está pensada a muy largo plazo y no contempla incrementarse más allá de ese porcentaje. Grupo México, en su propuesta, plantea que Chico Pardo y su familia mantengan su inversión del 25%, mientras que la compañía de Larrea adquiriría el 75% restante, respetando los derechos minoritarios habituales de mercado.

Grupo México pertenece a Germán Larrea. Crédito: X/@EconomicasY

La oferta de Grupo México detalla que, de concretarse la operación, el control accionario de Banamex y sus subsidiarias pasaría a manos de la empresa, con la intención de fortalecer el acceso al crédito para familias y empresas mexicanas. Además, la propuesta subraya la importancia de proteger la plantilla laboral de Banamex y de asegurar la continuidad y calidad de los servicios a los clientes, garantizando una transición ordenada y sin sobresaltos. La operación, en caso de ser aceptada, quedaría sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la condición de que Banamex quede regulado únicamente por autoridades financieras mexicanas, lo que, según Grupo México, permitiría al banco recuperar su potencial competitivo y contribuir al desarrollo económico nacional.

En el ámbito político, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “muy buena noticia” la adquisición del 25% de Banamex por parte de Chico Pardo y su familia, destacando el carácter estratégico de la operación para el país.

Aunque la propuesta de Grupo México contempla la adquisición total y el control accionario de Banamex, la compañía ha dejado abierta la posibilidad de que, en el futuro, se sumen otros inversionistas mexicanos, incluidos fondos de pensiones, a la estructura accionaria del banco.