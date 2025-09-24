Fernando Chico Pardo, empresario mexicano, compró el 25% de Banamex a Citigroup

FILE PHOTO: The logo of Banamex bank is on a branch in Mexico City, Mexico, November 17, 2017. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Después de que Citigroup optó por desprenderse del Banco Nacional de México a través de una oferta pública en la Bolsa de Valores, este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo comprará el 25 % de Banamex.

Fernando Chico Pardo es el presidente del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Una vez que la operación sea cerrada, Chico Pardo será nombrado presidente del Grupo Financiero Banamex.

La operación contaría con el aval del gobierno mexicano, pues se dio a conocer que este martes hubo una videoconferencia entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de Citigroup, Jane Fraser y el propio Fernando Chico Pardo para formalizar la venta de acciones.

Fernando Chico Pardo es uno de los hombres más ricos de México. FOTO: Archivo

Chico Pardo es considerado el octavo empresario más acaudalado de México, con una fortuna que asciende a 3.500 millones de dólares, según la lista de Forbes.

El empresario ya cuenta con experiencia en el sector financiero, pues hace algunos años fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil. Posteriormente, esta compañía se integró al Grupo Financiero Inbursa, perteneciente al magnate Carlos Slim.

Fernando Chico Pardo abandonó Inbursa en 2003 y asumió el control accionario de Asur, el grupo a cargo de nueve aeropuertos en México, entre ellos el de Cancún en Quintana Roo, además de una instalación aeroportuaria en San Juan, Puerto Rico.

Citigroup descartó la venta directa de Banamex

Después de un proceso fallido para la venta directa de Citibanamex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el grupo financiero Citigroup decidió concentrar sus esfuerzos en cumplir con los requisitos regulatorios para lanzar una oferta pública inicial (OPI) a partir de 2026, tras su separación de Citi.

La entidad financiera considera que la volatilidad actual de los mercados, acentuada por las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero, no es propicia para tomar decisiones de venta.

“Es mala recomendación tomar una decisión de largo plazo en medio de la volatilidad del corto plazo. Eso es una mala decisión”, afirmó en mayo Manuel Romo, actual Director General.

El proceso de preparación para la OPI implica transformaciones corporativas orientadas a satisfacer las exigencias regulatorias de una empresa que cotiza en bolsa, con el objetivo de generar valor y retorno para los accionistas en México.

Romo subrayó que el banco mantiene una “robusta salud financiera”, con altos niveles de capitalización y liquidez muy superiores a los límites regulatorios, lo que permite el crecimiento en áreas como crédito, depósitos y seguros.