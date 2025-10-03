Grupo México presenta una oferta para adquirir Banamex

REUTERS/Henry Romero/File Photo

El conglomerado mexicano Grupo México presentó una propuesta formal para adquirir hasta el 100% de las acciones de Grupo Financiero Banamex, actualmente propiedad de Citigroup, de acuerdo con un comunicado divulgado por la compañía y citado por Reuters. Esta oferta representa el regreso de Grupo México al proceso de compra, después de que la empresa optara por retirarse de las negociaciones en 2023.

La iniciativa de Grupo México surge días después del anuncio de un acuerdo entre el empresario Fernando Chico Pardo y Citi para la compra del 25% de Banamex por USD2.300 millones, según destacó Reuters. En esa operación, Chico Pardo, dueño del grupo aeroportuario Asur, y su familia adquirieron una participación relevante en la entidad financiera. Frente a esa nueva estructura accionaria, Grupo México propuso, en caso de que la familia Chico mantenga su 25%, adquirir el 75% restante de Banamex al 0,80 veces su valor en libros.

En el documento dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México aseguró: “Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, en referencia a los términos aceptados para otros accionistas.

La firma, encabezada por Germán Larrea, subrayó que su propuesta responde a dos objetivos principales: la adquisición total de Banamex y garantizar que el banco pase a manos de un grupo de capital mayoritariamente mexicano. “Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, destacó Grupo México en el comunicado, según lo recogido por Reuters.

En caso de recibir el aval de Citigroup, la operación tendrá que someterse a las correspondientes revisiones regulatorias y de competencia. Grupo México indicó que la intención es que, tras la operación, Banamex quede regulado exclusivamente por las autoridades financieras mexicanas, lo que permitiría que “recupere su potencial competitivo en nuestro sistema financiero”, en palabras de Grupo México recogidas por Reuters. Entre las prioridades establecidas en la oferta figuran la protección de la plantilla laboral de Banamex y la conservación del equipo directivo actual, orientadas a lograr “una transición que dé plena certidumbre y fluidez”.

A pesar del interés manifiesto por obtener la totalidad de Banamex, Grupo México dejó abierta la posibilidad de que, en etapas futuras, se sumen afores (administradoras de fondos para el retiro) y otros inversionistas locales.

Por otra parte, Grupo México se ha definido como la compañía de mayor valor de capitalización en el mercado bursátil nacional, que destaca por ser la segunda mayor contribuyente fiscal y la empresa que más utilidades distribuye en el país.

En el sector minero, el conglomerado figura entre los líderes mundiales en la extracción de cobre, respaldada por las mayores reservas globales de este mineral.

La venta de Banamex forma parte del plan de Citigroup, anunciado en 2021, para desprenderse de su banca minorista en 14 mercados internacionales —incluyendo Asia, Europa, Oriente Medio y México— como parte de una estrategia global de simplificación de operaciones, explicó Reuters.