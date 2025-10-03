Narcobloqueos paralizan carreteras y municipios de Zacatecas | Videos

Los narcobloqueos se registraron en varias zonas de Zacatecas. (X @NoemiLuna_Zac)

La madrugada y mañana de este viernes 3 de octubre, Zacatecas vivió una jornada de narcobloqueos que paralizó la circulación en varios municipios y carreteras federales, generando un ambiente de incertidumbre y alarma entre la población.

Los incidentes incluyeron vehículos incendiados, camiones atravesados y el uso de ponchallantas, lo que afectó la movilidad en zonas clave del estado. Las autoridades estatales y federales desplegaron operativos de emergencia para restablecer el orden y, hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

La onceava zona militar informó a Infobae México que los narcobloqueos continúan en la zona, aunque aún no se cuenta con un informe preliminar. Además, fuentes informaron que hay detenidos por los hechos.

Los bloqueos se registraron en al menos nueve municipios: Calera, Villanueva, Fresnillo, Cuauhtémoc, Río Grande, Sombrerete, Jerez, Enrique Estrada y Pánfilo Natera, según información recabada por medios. Las principales vías afectadas incluyeron las carreteras federales 45, 49 y 54, así como los tramos Zacatecas-Durango, Zacatecas-Víctor Rosales y la ruta hacia Aguascalientes. La Guardia Nacional Carreteras informó a través de sus redes sociales sobre el cierre total de la circulación en el kilómetro 027+000 de la carretera Zacatecas-Durango, específicamente en el tramo Zacatecas-Víctor Rosales, debido al incendio de un vehículo. Además, se reportaron bloqueos en los límites con Durango y en otros puntos estratégicos de la red carretera estatal.

El modus operandi de los grupos delincuenciales incluyó la detención de camiones de pasajeros, el desalojo de los ocupantes y la utilización de estas unidades para obstruir las vías. En el municipio de Pánfilo Natera, sobre la carretera federal 54, los responsables dispersaron ponchallantas para inmovilizar vehículos y posteriormente incendiarlos. Esta táctica provocó que, incluso horas después de iniciados los bloqueos, numerosos automovilistas permanecieran varados en las carreteras afectadas.

Frente a la magnitud de los hechos, las corporaciones de seguridad estatales y federales activaron un operativo especial para retirar los vehículos y liberar las rutas bloqueadas.

Alonso Chávez, corresponsal entrevistado por JLM Noticias, explicó que las fuerzas de seguridad trabajaron de manera coordinada para restablecer la circulación. Por su parte, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, indicó a NMás que el gobernador instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz a poner en marcha el Plan Antibloqueos, con el objetivo de reforzar los operativos permanentes y dar con los responsables de los hechos. La Guardia Nacional Carreteras, a través de sus canales oficiales, recomendó a la ciudadanía extremar precauciones y mantenerse informada sobre el estado de las vías.

La población resultó directamente afectada por la interrupción del tránsito y la presencia de vehículos incendiados en las principales carreteras. Además se reportó que las autoridades estatales solicitaron a los habitantes mantener la calma y circular con precaución, mientras que en redes sociales circularon imágenes que mostraban la magnitud de los daños y la intervención de los servicios de emergencia.

La Guardia Nacional reiteró sus llamados a tomar rutas alternas y a seguir las indicaciones oficiales para evitar situaciones de riesgo.

En cuanto al origen de los narcobloqueos, el gobierno estatal no ha emitido una versión oficial sobre los motivos que desencadenaron la jornada de violencia. Sin embargo, se señaló como antecedente inmediato un enfrentamiento ocurrido el día anterior en el municipio de Tabasco, Zacatecas, donde policías estatales fueron agredidos por civiles armados. Durante ese incidente, un presunto delincuente perdió la vida y la situación se controló tras la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, que acudieron en apoyo de las fuerzas municipales frente a integrantes del crimen organizado.

Mientras los servicios de emergencia continúan sus labores en las zonas afectadas, las imágenes difundidas en redes sociales muestran el trabajo de los equipos para extinguir los incendios y restablecer la normalidad en las carreteras de Zacatecas.

David Monreal da a conocer que la situación está bajo control

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales que en la Mesa Estatal de Construcción de la Paz recibió pormenores de los hechos ocurridos en la madrugada en diversos puntos del estado. Además, señaló que instruyó que se atendieran de inmediato los sucesos, bajo la coordinación de las diferentes corporaciones de seguridad.

Aseguró que la situación se encontraba bajo control y pidió a los zacatecanos mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas. “No bajamos la guardia ante ninguna circunstancia, seguimos trabajando para consolidar la pacificación de nuestro estado”, concluyó.