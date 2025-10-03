Estilistas de Micky Hair se despiden de Miguel de la Mora: “Seguiremos honrando su legado”

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)

La comunidad de la belleza en la Ciudad de México y Guadalajara sigue conmocionada tras el asesinato de Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, ocurrido el pasado 29 de septiembre a las afueras de su salón en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital.

A días del crimen, los estilistas y colaboradores de Micky’s Hair Salón Masaryk rompieron el silencio en redes sociales, publicando un mensaje de duelo y gratitud en memoria de su fundador, y aseguraron que el legado de su trabajo y pasión continuará vivo.

A través de las historias de la cuenta oficial @mickyhairsalon_masaryk en Instagram, el equipo compartió:

“Hace unos días recibimos la noticia más dolorosa: la pérdida de Micky, el corazón y la esencia de este salón. Nos ha costado mucho encontrar las palabras, porque estábamos igual de tristes y desconcertados que muchos de ustedes y no sabíamos cómo tratar una situación tan dura”, señalaron.

(Captura de pantalla)

“Hoy, con todo nuestro cariño, queremos decirte: Micky ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu, su talento y su ejemplo viven en cada cliente que se atienda aquí, porque esto es el resultado del sueño que él soñó y construyó”.

El post de los colaboradores incluye una disculpa por el silencio mantenido tras la tragedia, reconociendo la dificultad de enfrentar la noticia y comunicarse con la comunidad. “Pedimos una disculpa por haber tardado en comunicarnos, necesitábamos un tiempo para asimilarlo. Gracias a cada una de ustedes por el apoyo, el cariño y los mensajes que hemos recibido”.

Finalmente, precisaron que seguirán el sueño que Micky Hair hizo: “Seguiremos honrando el legado en cada detalle, porque Micky sigue aquí en los sueños y proyectos de todos ustedes.”

El salón de Polanco, uno de los referentes de la peluquería de lujo en la ciudad, se sostiene ahora sobre el compromiso del equipo de mantener vivo el proyecto y la filosofía con las que fue fundado.

La SSC asegura que hay avances en la investigación

El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. (Infobae México / Jovani Pérez)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, confirmó que existen avances importantes en la investigación, y que los resultados se darán a conocer cuando sea conveniente para no entorpecer las diligencias.

De acuerdo con información de El Universal, para el caso se conformó un grupo de trabajo especial junto a la Policía de Investigación de la FGJ-CDMX, que continúa con los peritajes y el análisis de pruebas balísticas, criminalísticas y de videovigilancia.

El funcionario enfatizó que el objetivo institucional es evitar la impunidad, reiteró que no se criminalizará a la víctima y aseguró que el operativo en Polanco y otras zonas de la ciudad busca fortalecer la seguridad mientras se esclarece el móvil y a los responsables.