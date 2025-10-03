Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León, tras denuncias ciudadanas de maltrato animal. Foto: Semanat

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total del zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, después de detectar graves irregularidades en el trato a una osa negra llamada Mina, especie catalogada en peligro de extinción.

Durante las inspecciones realizadas entre el 25 y el 27 de septiembre, personal de Profepa documentó que Mina, cuyo nombre científico es Ursus americanus, se encontraba en condiciones severas de deterioro físico y de salud. Según el informe oficial, el ejemplar presentaba deficiencias nutricionales, lesiones visibles, úlceras cutáneas y no contaba con protocolos adecuados de rehabilitación. Adicionalmente, se identificaron síntomas de mal manejo médico.

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León Crédito: x.com/@PROFEPA_Mx

Las autoridades ambientales determinaron que Mina padecía leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar órganos vitales como el hígado y los riñones y que se transmite entre animales y humanos. La documentación del zoológico carecía de registros de atención médica y tratamientos para esta afección.

“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, informó Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa.

El animal ya está al cuidado de especialistas que buscarán otorgarle el tratamiento adecuado a sus padecimientos. Crédito: Twitter PROFEPA

La Profepa sostuvo que esta acción se tomó bajo el principio precautorio, para proteger tanto la vida silvestre como la salud pública, en conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre. La clausura permanecerá hasta que el zoológico cumpla con las condiciones que garanticen el bienestar de los animales.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, añadió Boy Tamborrell.

El caso fue dado a conocer a través de redes sociales, ambientalistas notaron el deterioro de salud de la osezna y pidieron atención por parte del gobernador y de las autoridades ambientales. Desde el momento de su viralización, la Profepa acudió a las instalaciones a corroborar los reportes y pese a que el recinto obtuvo al ejemplar en “custodia definitiva”, fue retirado del zoológico La Pastora en atención a su salud.

Tras la polémica, fue destituido Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico La Pastora en Monterrey, luego de una investigación realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Patronato de Parque Fundidora.

Poco después del traslado de Mina, la atención se puso también sobre Monty, un elefante que se encuentra aislado, en soledad y en condiciones que no favorecen su desarrollo.