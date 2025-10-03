México

Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León, tras denuncias ciudadanas de maltrato animal

La clausura permanecerá hasta que el zoológico cumpla con las condiciones que garanticen el bienestar de los animales

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Clausuran zoológico La Pastora en
Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León, tras denuncias ciudadanas de maltrato animal. Foto: Semanat

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total del zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, después de detectar graves irregularidades en el trato a una osa negra llamada Mina, especie catalogada en peligro de extinción.

Durante las inspecciones realizadas entre el 25 y el 27 de septiembre, personal de Profepa documentó que Mina, cuyo nombre científico es Ursus americanus, se encontraba en condiciones severas de deterioro físico y de salud. Según el informe oficial, el ejemplar presentaba deficiencias nutricionales, lesiones visibles, úlceras cutáneas y no contaba con protocolos adecuados de rehabilitación. Adicionalmente, se identificaron síntomas de mal manejo médico.

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León Crédito: x.com/@PROFEPA_Mx

Las autoridades ambientales determinaron que Mina padecía leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar órganos vitales como el hígado y los riñones y que se transmite entre animales y humanos. La documentación del zoológico carecía de registros de atención médica y tratamientos para esta afección.

“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, informó Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa.

El animal ya está al cuidado de especialistas que buscarán otorgarle el tratamiento adecuado a sus padecimientos. Crédito: Twitter PROFEPA

La Profepa sostuvo que esta acción se tomó bajo el principio precautorio, para proteger tanto la vida silvestre como la salud pública, en conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre. La clausura permanecerá hasta que el zoológico cumpla con las condiciones que garanticen el bienestar de los animales.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, añadió Boy Tamborrell.

El caso fue dado a conocer a través de redes sociales, ambientalistas notaron el deterioro de salud de la osezna y pidieron atención por parte del gobernador y de las autoridades ambientales. Desde el momento de su viralización, la Profepa acudió a las instalaciones a corroborar los reportes y pese a que el recinto obtuvo al ejemplar en “custodia definitiva”, fue retirado del zoológico La Pastora en atención a su salud.

Tras la polémica, fue destituido Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico La Pastora en Monterrey, luego de una investigación realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Patronato de Parque Fundidora.

Poco después del traslado de Mina, la atención se puso también sobre Monty, un elefante que se encuentra aislado, en soledad y en condiciones que no favorecen su desarrollo.

Temas Relacionados

Zoológico La PastoraNuevo LeónProfepaosa MinaMariana Boy

Más Noticias

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

El mexicano y el filipino protagonizaron una de las rivalidades más sobresalientes de los últimos años

Juan Manuel Márquez revela por

Quién es César Duarte y por qué comparecerá ante la FGR

La defensa afirmó que se trata de un viaje por voluntad propia del exgobernador priista y no por algún motivo de la FGR

Quién es César Duarte y

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La cantante habló de su salud en un reciente encuentro con la prensa

Belinda se someterá a una

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Un video viral muestra la fría interacción entre la actriz de “Una familia de diez” y el villano de telenovelas

Tunden a Mariana Botas por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

Belinda se someterá a una

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela por

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025