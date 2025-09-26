Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León

Titular de Profepa informa sobre osa Mina. Foto: Composición fotográfica

Tras la viralización del estado de salud de la osa Mina en el zoológico La Pastora en Nuevo León, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, dio a conocer más detalles sobre su condición física.

Luego de que se dieran a conocer imágenes de la osa Mina en redes sociales, la población ha mostrado una marcada preocupación por la situación del animal, además de solicitar la atención de las autoridades ambientales mexicanas.

Mediante un video, la funcionaria detalló que desde la Profepa “hemos convocado a médicos veterinarios especialistas para evaluar las condiciones de salud de la osa y determinar la conveniencia o no de trasladarla a otro sitio”, sobre la posibilidad de traslado explicó “en el caso de que las revisiones diagnósticas y cardíacas nos permitan el traslado, lo haremos lo antes posible, a un lugar donde se pueda monitorear de manera permanente su estado médico y, con mayor información, podremos decidir el tratamiento más adecuado, siempre teniendo como prioridad su bienestar”.

Sin embargo, la realización de estudios también representa un peligro para Mina, ya que “está delicada de salud y sedarla para extraerle muestras podría ocasionar que ya no despertara”.

Reiteró que tras su rescate en 2023, el ejemplar fue entregado al zoológico La Pastora en “custodia definitiva”, es por ello que durante todo ese tiempo no se le dio seguimiento por parte de la Profepa. Ahora, debido a la preocupación de la población se hará una valoración no solamente de Mina, sino de todos los ejemplares que posea el recinto.

“Debido al estado grave de salud de Mina, la Profepa está interviniendo como autoridad federal para resguardar su bienestar, cuidado y trato digno. Por último, quiero decirles que la Profepa se compromete a realizar una visita de inspección exhaustiva a todo el zoológico de La Pastora para verificar el estado en que se encuentran todos los demás ejemplares en este espacio y asegurar que haya condiciones de trato digno”.

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León Crédito: x.com/@PROFEPA_Mx

Postura del zoológico La Pastora

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Zoológico La Pastora, la osa negra americana (Ursus americanus) fue recibida hace dos años a petición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras ser rescatada en condiciones críticas de salud.

Desde entonces ha permanecido bajo supervisión médica constante y ha recibido atención veterinaria especializada. Pese a los esfuerzos, las enfermedades que padece la osa son irreversibles. Mina tiene una infección bacteriana, problemas renales y hepáticos, así como lesiones en las patas.

Durante estos dos años, el equipo veterinario ha proporcionado atención permanente, administración de medicamentos para el control del dolor, una dieta adaptada a sus necesidades y la adecuación de las instalaciones para mejorar su calidad de vida. El zoológico subrayó que el compromiso de su personal es diario y está enfocado en procurar el bienestar del ejemplar, a pesar de la aparente gravedad de su estado.