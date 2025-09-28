México

Destituyen a coordinador del zoológico La Pastora, tras investigación relacionada a la osa Mina

En un comunicado oficial, el Zoológico La Pastora confirmó que "la osa conocida como 'Mina' fue trasladada a la Fundación Invictus

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Destituyen a coordinador del zoológico
Destituyen a coordinador del zoológico La Pastora. Composición fotográfica

Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del zoológico La Pastora en Monterrey, fue destituido tras la investigación realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Patronato de Parque Fundidora respecto al estado de salud de la osa “Mina”. El caso se hizo público luego de que circulara en redes sociales un video que mostraba al ejemplar en condiciones críticas, lo que generó una fuerte reacción de la ciudadanía y activistas por el bienestar animal.

En un comunicado oficial, el Zoológico La Pastora confirmó que “la osa conocida como ‘Mina’ fue trasladada a la Fundación Invictus, centro especializado en el cuidado de fauna silvestre que cuenta con la infraestructura y personal necesario para brindar atención médica avanzada a ejemplares en estado delicado”. El traslado se realizó bajo la supervisión de la autoridad federal, cumpliendo con los protocolos “establecidos por la autoridad federal”.

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León Crédito: x.com/@PROFEPA_Mx

El Patronato de Parque Fundidora, a través de su director general Jean Joseph Léautaud Russek, informó: “Esta investigación arrojó que el responsable del zoológico y su personal médico pudieron haber hecho más por Mina. El equipo médico proporcionó información imprecisa que fue comunicada a la ciudadanía”. Además, detalló que la revisión incluyó “la verificación de expedientes clínicos, instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y reportes médicos previos, con el fin de determinar si existieron irregularidades en la atención brindada”.

El directivo precisó que tras la inspección de las autoridades ambientales, “recibimos por parte de la Profepa los resultados de inspección donde confirma el delicado estado de salud de Mina y se emite una serie de acciones de aplicación inmediata que son volver a tomar las muestras para conocer el estado de salud actual de la osa, mantener en su zona de cuarentena para su observación y cuidado”.

La Pastora subrayó que durante el traslado, su equipo “participó en la preparación y apoyo logístico, con el objetivo de asegurar que el traslado se llevara a cabo de manera segura y priorizando el bienestar de Mina”. En adelante, el cuidado de la osa estará “a cargo de la Profepa y la Fundación Invictus”. La osezna se encontrará bajo observación en una zona de cuarentena, en donde se le realizarán más análisis a fin de cuidar y mejorar su condición de vida.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el bienestar animal, agradeciendo a la ciudadanía su interés y preocupación por los ejemplares que forman parte de nuestro zoológico”, puntualizó el comunicado de La Pastora, tras confirmar las acciones tomadas para asegurar mejores condiciones de vida para Mina y fortalecer sus protocolos internos de atención animal.

Nuevo Leónosa Minazoológico La PastoraProfepaMariana Boy

