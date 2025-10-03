México

Cancelan suspensión de prisión preventiva de Fernando Farías Laguna, FGR podría arrestarlo

La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos fue quien tomó la decisión

Por Guadalupe Fuentes

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)
Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el líder de una red criminal dedicada al llamado huachicol fiscal, perdió la suspensión que lo protegía de ser arrestado en cumplimiento de una presunta prisión preventiva en el Penal del Altiplano.

La negativa de la jueza Ana Cristina Ávalos se fundamenta en que, según los registros judiciales, Farías ya contaba con una suspensión definitiva previa contra cualquier orden de aprehensión o detención, otorgada en el expediente 2098/2025 dentro de un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Sin embargo, la defensa del contralmirante sostiene que este amparo no fue promovido por voluntad propia de Farías, sino que corresponde a procedimientos iniciados por terceros sin autorización, a nombre de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y en los que también se incluyó a Farías.

Por otra parte, Infobae México pudo acceder al recurso legal que sí protegía a Farías y que ya fue revocado; era el amparo 813/2025.

Este es el amparo al
Este es el amparo al que Infobae México tuvo acceso a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Este recurso no solo resguardaba al contralmirante frente a una posible orden de aprehensión, sino que también le ofrecía una salvaguarda expresa contra la imposición de prisión preventiva oficiosa en caso de que fuera vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

La decisión de la jueza Ávalos implica que este pueda ser aprehendido por la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Finalmente, se ha dado a conocer que la audiencia inicial está programada para el 20 de octubre ante la jueza de control del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez.

Esta es la red de huachicol fiscal que presuntamente lidera Farías Laguna

Este delito ha provocado pérdidas
Este delito ha provocado pérdidas millonarias a la economía mexicana Foto: (iStock)

La organización criminal es conocida como Los Primos y han sido acusados de contrabando de combustibles; además, se ha señalado que es presuntamente liderada por el contralmirante Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), la orden de captura contra Fernando Farías Laguna se emitió el 19 de agosto, tras la judicialización del caso.

De acuerdo con las indagatorias, las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, constituían el núcleo de las operaciones de esta red. El grupo facilitó la entrada irregular de millones de litros de combustible desde Estados Unidos a México, utilizando más de 30 buques para evitar controles fiscales y aduaneros.

