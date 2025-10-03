Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Foto: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Liliana “N”, alias “La Voz” o “Li”, presunta integrante del Cártel de Tláhuac e hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder de la organización criminal.

Su captura se ejecutó en el municipio de Cuautla, Morelos, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos la localizaron tras labores de inteligencia.

Luego de ser detenida, Liliana “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se defina su situación jurídica.

Liliana “N” contaba con una ficha de recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización debido a que era considera como una de las principales integrantes del grupo delictivo.

'El Ojos', exlíder del Cártel de Tláhuac (Infobae)

Hija y viuda de “El Ojos”, también están detenidas

Esta acción se suma a las del pasado 7 de septiembre, en el que fueron capturadas en el municipio de Pachuca, Hidalgo, María “N” y Samantha “N”, viuda e hija, respectivamente, del exlíder de la organización criminal.

Ambas mujeres son investigadas por asociación delictuosa y se encuentran en prisión preventiva en la Ciudad de México. Además, las autoridades también ofrecían una recompensa por quien proporcionara información que llevara a su captura.

Las investigaciones realizadas por las autoridades refieren que María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en el año 2017.

Al estar al frente de la organización, María “N” habría continuado la disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

En tanto, Samantha “N” habría sido la encargada financiera y distribuidora de drogas, mientras que Liliana “N” es acusada de ser la probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre.

La Fiscalía de la CDMX detuvo a la viuda e hija de 'El Ojos', exlíder del Cártel de Tláhuac, por asociación delictuosa (Fiscalía de CDMX)

Cabe señalar que el Cártel de Tláhuac es una organización criminal relacionada con delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio, robo de vehículo y venta de drogas.

Este grupo tiene presencia en la capital, en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, así como en los municipios conurbados del Estado de México.

Las tres mujeres se encuentran recluidas en el penal de Santa Martha Acatitla, donde esperan a que se determine su situación jurídica.