México

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Liliana “N” contaba con una ficha de recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: FGJCDMX
Foto: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Liliana “N”, alias “La Voz” o “Li”, presunta integrante del Cártel de Tláhuac e hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder de la organización criminal.

Su captura se ejecutó en el municipio de Cuautla, Morelos, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos la localizaron tras labores de inteligencia.

Luego de ser detenida, Liliana “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se defina su situación jurídica.

Liliana “N” contaba con una ficha de recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización debido a que era considera como una de las principales integrantes del grupo delictivo.

'El Ojos', exlíder del Cártel
'El Ojos', exlíder del Cártel de Tláhuac (Infobae)

Hija y viuda de “El Ojos”, también están detenidas

Esta acción se suma a las del pasado 7 de septiembre, en el que fueron capturadas en el municipio de Pachuca, Hidalgo, María “N” y Samantha “N”, viuda e hija, respectivamente, del exlíder de la organización criminal.

Ambas mujeres son investigadas por asociación delictuosa y se encuentran en prisión preventiva en la Ciudad de México. Además, las autoridades también ofrecían una recompensa por quien proporcionara información que llevara a su captura.

Las investigaciones realizadas por las autoridades refieren que María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en el año 2017.

Al estar al frente de la organización, María “N” habría continuado la disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

En tanto, Samantha “N” habría sido la encargada financiera y distribuidora de drogas, mientras que Liliana “N” es acusada de ser la probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre.

La Fiscalía de la CDMX
La Fiscalía de la CDMX detuvo a la viuda e hija de 'El Ojos', exlíder del Cártel de Tláhuac, por asociación delictuosa (Fiscalía de CDMX)

Cabe señalar que el Cártel de Tláhuac es una organización criminal relacionada con delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio, robo de vehículo y venta de drogas.

Este grupo tiene presencia en la capital, en alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, así como en los municipios conurbados del Estado de México.

Las tres mujeres se encuentran recluidas en el penal de Santa Martha Acatitla, donde esperan a que se determine su situación jurídica.

Temas Relacionados

Cártel de TláhuacMorelosEl OjosLa VozNarco en MéxicoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum estrena documental por su primer año como presidenta de México

“El pueblo de México recupera su dignidad”, así comienza la grabación de la mandataria: te decimos dónde estará disponible

Claudia Sheinbaum estrena documental por

Qué tan dañino es el pay de limón y cuál es la forma más sana de prepararlo

Este postre es delicioso, pero poco saludable

Qué tan dañino es el

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá a la Máquina de Nicolás Larcamón este sábado en el Estadio Universitario de la UANL

Tigres vs Cruz Azul: dónde,

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Las Águilas del América vienen de un gran momento tras golear a Pumas, mientras que Santos no ha podido levantar en la tabla

¿Cómo quedará el América vs

CURP biométrica será oficial a partir de octubre, dónde y cómo tramitarla

El proceso de cobertura será paulatino mientras se consolida la infraestructura tecnológica y operativa a nivel nacional

CURP biométrica será oficial a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Coyote”, presunto

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: dónde,

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”