Así fue el regreso de los exhabitantes a La Casa de Los Famosos México

Los finalistas recibieron la visita de sus compañeros eliminados para vivir una última fiesta en la casa

Por Cinthia Salvador

Los finalistas recibieron la visita de sus compañeros eliminados para vivir una última fiesta en la casa. (Captura de pantalla YouTube)

LEl reencuentro de los exhabitantes con los actuales finalistas de La Casa de los Famosos México marcó uno de los momentos más emotivosen la recta final del reality. La atmósfera se cargó de expectativa con la llegada de rostros conocidos que, tras haber salido hace varias semanas o díasvolvieron a la famosa residencia.

Donde se reencontraron con sus compañeros y compartieron impresiones antes del desenlace de la competencia. Esta dinámica introdujo nuevas interacciones y emociones, erosionando la aparente calma que se vivía en los últimos días del programa.

Gracias a la “moneda del destino” de este juieves, los finalistas lograron ver a sus compañeros y no ocultaron sus diferentes reacciones al ver entrar a quienes compartieron con ellos semanas de encierro, estrategias y convivencia; algunos rostros reflejaron alegría, otros sorpresa o tensión, evidenciando que las historias y acuerdos no quedaron en el pasado.

Grupo Firme se presentó en vivo para todos los concursantes. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La gala tomó un giro festivo con la presentación especial de Grupo Firme, que fue recibida con entusiasmo por parte de los asistentes. La agrupación interpretó temas icónicos como “Ya supérame”, “Modo difícil”, “El amor de su vida” y “El beneficio de la duda”, canciones que pusieron a bailar y cantar tanto a los habitantes actuales como a los ex participantes.

En palabras de Eduin Caz, líder de la banda, el vínculo con algunos concursantes fue destacado al expresar: “Con mucho respeto para todos, saben que tengo mis favoritos, soy amigo de muchos de los de aquí, que gane el mejor”.

Este reencuentro sirvió no solo para refrescar la memoria colectiva sobre los momentos más intensos del juego, sino también para generar nuevos encuentros entre finalistas y ex habitantes. De esta manera el cuarto Día y Noche se juntaron como la primera vez.

Minutos después de que finalizara el show de Grupo Firme, dio inicio la última fiesta. Sin embargo durante algunas conversaciones entre los extintos equipos volvieron a surgir temas polémicos. Por ejemplo, Dalílah Polanco recordó las tensiones y discusiones que tuvo con Alexis Ayala.

El cuarto noche se reunión nuevamente. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Por otro lado, Facundo reveló a Shiky lo complicado que ha sido adaptarse nuevamente a la realidad y vivir al mismo tiempo entrevistas en las galas y ser cuestionado acerca de controversiales videoclips donde quedaron registrados sus comentarios.

Otro de los momentos más comentados en redes sociales, fue el regreso de Aarón Mercury a la cocina de la casa, pues el influencer aprovechó y se comió un pan con crema de avellanas, un tema que dio de qué hablar. Debido a que hace varias semanas hubo una polémica después de que Dalílah escondiera la comida.

