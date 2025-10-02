México

Vinculan a mujer por presunto robo de un menor en Tlajomulco, permanecerá en prisión preventiva

Una mujer fue detenida tras ser sorprendida con un niño de tres años, quien fue recuperado ileso por la policía y entregado a su familia en Jalisco

Por Aura Reyna

El hecho ocurrió el 29
El hecho ocurrió el 29 de septiembre en la colonia Lomas del Mirador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer identificada como Rocío “N” fue vinculada a proceso por su presunta participación en el robo de un menor de edad en el municipio de Tlajomulco.

La acusada permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Según la Fiscalía de Jalisco, Rocío “N” presuntamente sustrajo a un niño de tres años del exterior de una vivienda.

Más detalles del caso

La Fiscalía de Jalisco señala
La Fiscalía de Jalisco señala que el menor fue sustraído del exterior de una vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en la colonia Lomas del Mirador.

Rocío “N” fue detenida en flagrancia mientras llevaba en brazos a un niño de tres años que, presuntamente, había sustraído momentos antes del exterior de una vivienda.

El padre del menor, al notar su ausencia, solicitó el apoyo de la Policía Metropolitana. Gracias a la intervención inmediata de los elementos policiacos, la mujer fue localizada en calles cercanas y el menor fue recuperado sano y salvo, siendo reintegrado con su familia.

La audiencia de control de detención se llevó a cabo el 30 de septiembre, donde un juez determinó la vinculación a proceso de la mujer por el delito de robo de menores.

Además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, que estará a cargo de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Secuestro de niños, niñas y adolescentes

La intervención policial permitió recuperar
La intervención policial permitió recuperar al niño sano y salvo y detener a la sospechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero de 2015 y enero de 2023, en México se registraron 991 secuestros de niñas, niños y adolescentes (642 hombres y 349 mujeres), lo que representa el 10% del total de secuestros del país en ese periodo. La mayoría de las víctimas fueron hombres (64.8%), de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En enero de 2023 se reportaron solo 2 casos (ambos mujeres), la cifra más baja para ese mes desde 2015, y una disminución frente a los 6 casos registrados en enero de 2022.

Los estados con mayor incidencia histórica han sido el Estado de México (20.4%), Veracruz (12.9%) y Tabasco (7.6%), concentrando dos de cada cinco casos.

Del total de secuestros de menores registrados, el 82.7% fueron secuestros extorsivos, 7.7% con calidad de rehén, 3.5% exprés y 3% para causar daño.

