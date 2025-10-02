Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Al sitio arribaron policías municipales y elementos de la Guardia Nacional que acompañan al alcalde de Uruapan. Foto: Facebook / Carlos Manzo

Este miércoles se desató un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Uruapan, Michoacán, y civiles armados en el Cerro de la Cruz, cuando se atendía un reporte del secuestro de dos personas.

El alcalde, Carlos Manzo, informó que se recibió el reporte de la privación ilegal de la libertad de dos hombres que se encontraban cerca de la central camionera.

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional que brindan seguridad a Manzo, fueron desplegados para localizar a las personas privadas de la libertad.

A través de un seguimiento al C5, las autoridades lograron ubicar el vehículo en el que fueron secuestrados y darle seguimiento hasta el Cerro de la Cruz, ubicado en Lomas de Uruapan.

En el sitio se desató una balacera que, de manera preliminar, habría podido dejar lesionados a los civiles armados. Sin embargo, en el sitio se desplegó un operativo para localizar a los agresores y se solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Civil.

“Hicieron detonaciones contra la autoridad municipal, es muy posible que estén lesionados, y en este momento se está buscando entre los matorrales, entre la maleza, ya que podrían estar escondidos. Hay otros que van dándose a la fuga aquí por la zona montañosa”, detalló el acalde a través de sus redes sociales.

Foto: Facebook / Carlos Manzo

De acuerdo con Manzo, las dos personas secuestradas refirieron ser trabajadores de una financiera, quienes fueron privados de la libertad en un sitio ubicado en los alrededores de la central camionera.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para localizar las armas que portaban los civiles, así como para ubicarlos ante la posibilidad de estar lesionados.

“Hay que verificar efectivamente que las personas que fueron rescatadas sean las personas que fueron privadas de la libertad y que no se vaya a tratar de algunos delincuentes que se quieran hacer pasar bajo estas personas o como víctimas”, detalló el alcalde.

Estos hechos ocurren un día después de que se registró un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales que dejó como saldo a dos agentes heridos.

Foto: EFE/Iván Villanueva / (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

La agresión se efectuó en la colonia 28 de octubre, luego de que los civiles armados atacaran a un sujeto identificado como “El Gárgola”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Manzo informó que este sujeto, de quien no brindó mayores datos sobre su identidad, es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio.

Además, estaría relacionado con actividades ilícitas como asesinatos, robo de vehículos, extorsión, narcomenudeo, secuestros, entre otros delitos.

"El Gárgola", abatido en Uruapan, Michoacán. Foto: Facebook / Carlos Manzo

Tras el ataque en el que resultó muerto “El Gárgola”, elementos de la policía municipal localizaron a los presuntos agresores a bordo de una camioneta que, tras darle alcance, desató un enfrentamiento a tiros que dejó dos agentes lesionados.

Los agresores lograron huir del sitio, aunque el alcalde detalló que también resultaron heridos en el enfrentamiento.