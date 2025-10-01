Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Foto: EFE/Iván Villanueva / (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Un sujeto identificado como “El Gárgola”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido por civiles armados en Uruapan, Michoacán, la noche de este martes. Este hecho desató un enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados que dejó dos agentes heridos.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, informó que el hombre fue abatido en la colonia 28 de octubre, sobre la calle Plan de Ayala. Aunque no brindó mayor información acerca de la identidad del sujeto, detalló que documentos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo identifican como uno de los principales generadores de violencia en el municipio.

De acuerdo con información obtenida por el alcalde, “El Gárgola” estaría relacionado con actividades ilícitas como ejecuciones, robo de vehículos, extorsión y narcomenudeo, secuestros, entre otros.

Su asesinato ocurrió por un grupo de civiles armados que posiblemente estarían relacionados con un grupo antagónico, por lo que acudieron al sitio para atacarlo en un presunto ajuste de cuentas.

"El Gárgola", abatido en Uruapan, Michoacán. Foto: Facebook / Carlos Manzo

“Seguramente algún grupo rival o antagónico al que pertenecía ”El Gárgola", fueron a agredirlo, a hacer ajuste de cuentas", afirmó Carlos Manzo.

Posterior a su asesinato, un grupo de policías municipales que se encontraban realizando recorridos de seguridad la zona ubicaron una camioneta Edge color gris en la que trataban de huir los posibles agresores de “El Gárgola”, quienes se trasladaban a bordo del vehículo con armas de fuego.

Este hecho desata una persecución por un par de calles del municipio, hasta que se les dio alcance en el Barrio del Vergel en el que se desató un intercambio de balas.

Como resultado del enfrentamiento dos policías resultaron lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, ambos son reportados fuera de peligro.

Por su parte, los agresores lograron huir del sitio, aunque el alcalde informó que también resultaron heridos.

“Las investigaciones sobre estos hechos ya le corresponde a la Fiscalía General del Estado dar con los responsables y aplicar el castigo que corresponda por ley”, detalló Carlos Manzo.

Imagen ilustrativa / Los policías municipales fueron atacados a tiros por un grupo de civiles armados. Foto: X/@AztecaNoticias

Cabe recordar que no se trata del primer hecho en el que se involucra a un integrante del CJNG, ya que el pasado 27 de agosto el alcalde informó la detención de “El Rhino”, identificado como jefe de plaza de este grupo criminal.

Manzo detalló que René Belmontes, alias “El Rhino” o “El Chamuco”, fue detenido por elementos de la policía municipal, por lo que comenzaron a recibir reportes de movilizaciones por parte de sujetos armados para ingresar al municipio y evitar la captura del sujeto.

Ante los hechos violentos, Carlos Manzo ha solicitado el apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como de las Fuerzas Armadas y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desplegar elementos y mantener la seguridad en el municipio.

Además, el alcalde decidió cancelar el Grito de Independencia y las celebraciones por Fiestas Patrias en el municipio ante el asesinato de un agente de la policía municipal el pasado 14 de septiembre, en el que un segundo elemento resultó uno herido.