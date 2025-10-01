México

Octubre 2025: estos son los requisitos y la edad mínima para tramitar tarjeta INAPAM

Las personas adultas mayores pueden obtener beneficios y descuentos en múltiples tiendas o servicios con este documento

Por Jaqueline Viedma

La tarjeta INAPAM beneficia a las personas adultas mayores que la portan.

La tarjeta del INAPAM constituye un apoyo relevante para los adultos mayores en México, este documento facilita el acceso a descuentos y beneficios en áreas como transporte, salud y alimentos.

Para quienes buscan tramitarla en octubre de 2025, La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) está dirigida específicamente a personas de 60 años o más, permitiéndoles acceder a una variedad de ventajas reconocidas oficialmente.

La tarjeta representa un recurso que incide directamente en la calidad de vida de la población adulta mayor, proporcionando acceso a bienes y servicios de primera necesidad. La obtención de la tarjeta es gratuita y formaliza la afiliación de los beneficiarios a la red de apoyos institucionales dirigidos a este grupo en el país.

La credencial tiene validez como identificación oficial y habilita a sus portadores para recibir precios preferenciales, especialmente en actividades recreativas y turísticas, reforzando así su utilidad para las personas de 60 años o más.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Para la obtención de esta tarjeta, las personas adultas mayores de 60 años o más, deben acudir a la oficina más cercana a su domicilio, ahí, tendrán que presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento legible
  • Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar.
  • Llevar 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos.
  • CURP
  • Comprobante de domicilio: recibo de luz, predial, agua, teléfono o gas.
Los adultos mayores pueden acceder a distintos descuentos con su credencial INAPAM.

Dónde se puede tramitar el documento para personas de la tercera edad

Tras reunir la totalidad de los documentos requeridos, las personas pueden acudir a los módulos disponibles, ahí podrán recibir su credencial del INAPAM. El proceso está dirigido exclusivamente a personas mexicanas, ya sea por nacimiento o por naturalización.

La gestión solo puede efectuarse de manera presencial y no tiene costo. Las oficinas de atención operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

De igual forma, en el Sistema de Tiendas de los Trabajadores del Estado (SuperISSSTE) se puede realizar este trámite, debido a que mantiene un convenio con el INAPAM desde 2020, “en beneficio de las personas adultas mayores, acordando entre otras acciones, la de proporcionar más opciones de afiliación a través de las 70 sucursales de SuperISSSTE”.

Al adquirir la credencial en estas tiendas de autoservicio no hay un plazo mayor que el mismo día para la entrega de la identificación, según lo informado, las credenciales emitidas por SuperISSSTE, “cuentan con un sello digital de afiliación impreso directamente... dichas credenciales cuentan con absoluta validez”.

El servicio para generar la credencial INAPAM en estas tiendas es de lunes a viernes, el horario puede variar dependiendo la ubicación.

