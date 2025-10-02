Gobierno de Sheinbaum endurece regulación para transporte y distribución de gas LP: estas son las nuevas normas

La titular de la Sener indicó que las dos nuevas normativas se publicarán en el DOF este viernes. | Presidencia

Luz Elena González, secretaria de Energía (Sener), presentó dos nuevas normas para reforzar la regulación actual para el transporte y distribución de gas licuado de petróleo (LP), las cuales se publicarán mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“se enviará al DOF para su publicación el día de mañana, dos nuevas normas que fortalecen la regulación del transporte y distribución del gas licuado de petróleo. Esto es producto de un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, para reforzar la seguridad en el transporte y en manejo de combustibles”, dijo en la conferencia La Mañanera del Pueblo.

Información en desarrollo..