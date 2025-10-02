Galilea Montijo reacciona a las supuestas intenciones de Ricardo Pérez de conquistarla antes de conocer a Susana Zabaleta

(Instagram: @galileamontijo // @ricardomedijo)

Galilea Montijo, conductora principal de La Casa de los Famosos México, reaccionó a los rumores de que el standupero, Ricardo Pérez, soñaba con conquistar a una mujer tan famosa como ella antes de conocer a su actual pareja: Susana Zabaleta.

Fue en un breve encuentro con la prensa donde la presentadora estrella de Televisa fue cuestionada al respecto.

“Es el novio de mi amiga Susana Zabaleta, a quien le mando un besote porque aparte de ser un personaje, es una mujer talentosísima... no lo sabía, pero esas cosas no se dicen cuando tienes novia”, respondió ante las cámaras de TVyNovelas.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Hasta el momento, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta no se han pronunciado sobre las especulaciones.

¿De dónde surgieron los rumores sobre las supuestas intenciones de Ricardo Pérez con Galilea Montijo?

El escándalo comenzó cuando el periodista de espectáculos, Gabo Cuevas, reveló que el conductor del podcast La Cotorrisa supuestamente le mandó un mensaje subido de tono a su ex novia, la influencer Samii Herrera, cuando ya tenía una relación con Susana Zabaleta.

La creadora de contenido confirmó esta información en entrevista para el podcast Cállate los ojos, pero aclaró que la intención de su ex solo era aclarar un tema privado.

(IG: @samii.herrera // YouTube: Ricardo Pérez - La Cotorrisa)

"Me mandó un mensaje, pero platicar sobre un tema que estaban sacando las personas de contexto y si yo tenía algún problema”, dijo.

La situación cambió luego de que Samii Herrera se enteró de que Ricardo Pérez supuestamente amenazó con hablar sobre sus hijos, pues a partir de ese momento decidió compartir más detalles sobre lo sucedido.

Entre las revelaciones que hizo la creadora de contenido, llamó la atención un comentario que Pérez le habría hecho en algún momento de su relación. Y es que le habría expresado su deseo de vincularse sentimentalmente con mujeres de alto perfil en el espectáculo mexicano, como Galilea Montijo, para ganar notoriedad.

(IG: @ricardomedijo)

“Él me mencionó que quería a alguien más conocido, alguien tipo Galilea. No quiere decir que me haya dicho: ‘ay, ya, con Galilea’. Solamente me hizo el comentario, yo creo que por el tema de la fama”, dijo la influencer en un encuentro con medios.

Según lo que comentó Samii Herrera, las motivaciones de Ricardo Pérez no habrían sido puramente románticas, sino encaminadas a incrementar su presencia mediática: “Yo quiero deducir que sí, por lo que dijo”.

El standupero no ha aclarado lo sucedido con su ex novia y Susana Zabaleta se ha mantenido al margen de esta situación.