Cae en Morelos “El Güero”, familiar de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima ligado a 50 extorsiones

Guadalupe Juventino “N” es un objetivo prioritario para las autoridades de Guanajuato

Por Luis Contreras

(SSPC Morelos)
(SSPC Morelos)

Autoridades de Morelos realizaron el aseguramiento de un hombre que identificado como presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima, las averiguaciones señala que el sujeto capturado sería familiar de líderes de la estructura criminal.

El arresto de Guadalupe Juventino “N”, alias El Güero, fue informado el 24 de septiembre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

La detención del Güero fue realizada en la colonia Tejalpa del municipio de Jiutepec, el 11 de septiembre pasado. El sujeto de 24 años de edad estría involucrado en al menos 50 casos de extorsión a negocios en Salamanca, Guanajuato.

“Esta es una detención relevante dentro de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión”, aseguró el funcionario.

Ligado al Cártel de Santa Rosa de Lima; cuenta con orden de aprehensión

Se le relaciona con diversos actos de extorsión. (FB)

“Guadalupe Juventino “N” es un presunto integrante y familiar de líderes delictivos del “Cartel Santa Rosa de Lima”, con presencia en Guanajuato", es parte de lo informado por el funcionario.

Dicho sujeto cuenta con antecedentes por alteración del orden público en febrero del 2010, además de un mandato de aprehensión por extorsión, por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.

Su arresto fue resultado de un operativo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos y en el que participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato.

El hombre fue entregado a
El hombre fue entregado a las autoridades de Guanajuato (SSPC Morelos)

Se trata de un hombre identificado como objetivo prioritario para la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Guanajuato.

Detenciones de presuntos integrantes del grupo criminal

En mayo pasado fue informada la detención de Agustín “N”, alias Logan, quien fue capturado tras un par de cateos simultáneos en Guanajuato, se le identificó como operador del grupo delictivo. Junto con él fueron aseguradas otras dos personas tras las revisiones efectuadas en Cortázar y Villagrán.

De igual manera, los agentes incautaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, documentos, equipos de telecomunicaciones, cartuchos útiles, así como celulares.

Mientras que en febrero pasado, también en Guanajuato, fue arrestado Christian Alejandro “N”, un hombre apodado El Cholo e identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Trasiego de narcóticos, extorsiones, secuestros y huachicol son los delitos con los que se le relaciona, además de que se le señala como generador de violencia en Dolores Hidalgo.

