Policías de Guanajuato son detenidos por desaparición forzada de cinco personas

Policías estatales de Guanajuato fueron detenidos por la desaparición de cinco personas, entras cuales tres fueron encontradas con vida. (@/FGEGUANAJUATO)

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dieron a conocer la detención de José María “N”, Hugo Rafael “N”, Arturo “N” y Juan Miguel “N”; cuatro elementos de la policía del municipio de Cortázar, quienes fueron acusados de la desaparición forzada de 5 personas, de las cuales tres ya fueron halladas con vida.

Según el comunicado publicado por la fiscalía del estado, los agentes fueron vinculados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

Por otra parte, informaron que los hechos tuvieron lugar la madrugada del 7 de septiembre, cuando las cinco víctimas viajaban por la carretera libre Salvatierra–Cortázar y fueron interceptadas por los elementos de seguridad a bordo de patrullas.

De acuerdo a la versión oficial, los policías descendieron de sus vehículos y no dejaron avanzar a las víctimas hasta que llegó una camioneta en la que viajaban varios hombres armados. A la llegada de estos últimos, los elementos obligaron a subir a la camioneta a los detenidos, quienes fueron trasladados a una zona cerril.

En la red social X, la Fiscalía del estado de Guanajuato dio a conocer de la detención de los elementos de seguridad (@/FGEGUANAJUATO)

“Luego de acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el Juez determinó que fueran procesados y encarcelados durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria”, se lee en el comunicado publicado por la fiscalía.

Tras los hechos, se realizó un operativo por la zona para lograr la detención de los policías involucrados. En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz. Además, se mantienen diversas operaciones y jornadas de búsqueda para la localización de las dos víctimas restantes.

“La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto continúa con las indagatorias para ubicar a las personas desaparecidas y llevar ante la justicia a todos los responsables” se puede leer en las redes sociales de la fiscalía del estado.

Por otra parte, el alcalde de Cortázar, Mauricio Estefanía, no se ha pronunciado al respecto.

Desapariciones en Guanajuato

Colectivos de Guanajuato buscan justicia para sus casos (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha registrado 13 mil 723 reportes de desapariciones, de los cuales solo 7 mil 102 han sido localizados con vida y mil 202 sin vida, desde 2020, según informó la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo durante una conferencia de prensa en el mes de Julio.

Entre las dificultades que afrontan para la localización de personas desaparecidas, es que el crimen organizado ha comenzado a implementar nuevas estrategias para esconder los cuerpos de las víctimas.

A principios de este mes, varias madres buscadoras denunciaron el hallazgo de al menos nueve cuerpos en gavetas vacías del panteón municipal, sin carpeta de investigación asociada, además, los testigos narraron que personas responsables ingresaron de noche al cementerio, colocaron los cuerpos en nichos sin nombre y se retiraron sin dejar rastro alguno.