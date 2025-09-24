México

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en dos poblados para desarticular esta célula delictiva

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: FGE Morelos
Foto: FGE Morelos

Once presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “Los Aparicio fueron detenidos en un operativo conjunto por parte de las autoridades estatales y federales en los poblados de Huazulco y Amilcingo, ubicados en el municipio de Temoac del estado de Morelos.

El despliegue, que incluyó la ejecución de órdenes de cateo en 10 domicilios, tuvo como objetivo principal desarticular al grupo conocido como “Los Aparicio” y/o “Huazulcos”, señalado por su implicación en delitos de alto impacto en la zona como narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que tres de los detenidos fueron aprehendidos en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de secuestro exprés agravado, mientras que ocho personas fueron arrestadas en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

Además, detalló que la célula desarticulada mantenía actividades delictivas no solo en Temoac, sino también en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas, extendiendo su influencia en la región.

Imagen ilustrativa. 16/04/2023 Agentes de
Imagen ilustrativa. 16/04/2023 Agentes de la Policía estatal de Guerrero en Acapulco POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUERRERO

Durante el operativo, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, llevaron a cabo estas acciones de manera simultánea, lo que permitió la captura de los presuntos integrantes de la organización criminal.

La intervención de las fuerzas de seguridad se realizó en el marco de la estrategia de la Mesa Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que busca frenar la operación de grupos criminales en el estado.

Tesorera municipal de Temoac era líder de “Los Aparicio”

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre de 2024 fue detenida la entonces tesorera municipal de Temoac, Morelos, identificada como Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, acusada de ser la líder del grupo delictivo “Los Aparicio”.

Crédito: Fiscalía General del Estado
Crédito: Fiscalía General del Estado de Morelos

Andrea Angelina “N” fue detenida junto a tres hombres identificados como presuntos integrantes del grupo criminal tras un operativo en el barrio de San Juan del poblado de Huazulco, en Temoac, en el que también participaron elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que la identificación y detención de las cuatro personas se dio luego de la realización de diversas investigaciones para el combate de delitos de alto impacto, lo que permitió su localización en un inmueble de Huazulco.

Los hombres fueron identificados como Adrián “N”, alias “Adri” de 18 años; Edgar “N” de 22 y Moises “N” también de 22 años.

En la operación les fueron decomisadas tres armas largas calibre 223 mm, un objeto plástico con forma de arma larga, una escopeta, cinco armas cortas y 9 teléfonos celulares.

Crédito: Fiscalía General del Estado
Crédito: Fiscalía General del Estado de Morelos

Además, les localizaron 76 dosis de metanfetamina, 44 de cocaína y 10 de marihuana, así como una bolsa grande de esta última droga y una pequeña de metanfetamina.

Temas Relacionados

Los AparicioMorelosTemoac11 detenidosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo se prepara el jugo de papaya que limpia los riñones?

Bebida natural rica en antioxidantes que favorece la hidratación, aporta nutrientes clave y puede integrarse en una dieta equilibrada

¿Cómo se prepara el jugo

¿Qué vitamina quita el dolor de las articulaciones y huesos?

Estos alimentos contienen beneficios que disminuirán las dolencias

¿Qué vitamina quita el dolor

Cuáles son las propiedades “quema grasa” del agua de berenjena

Esta bebida puede ayudar a perder peso de manera efectiva

Cuáles son las propiedades “quema

¿Qué bebida ayuda a mejorar las várices y la circulación?

Solo se necesita un ingrediente para su elaboración, pero se recomienda consumirlo en la mañana para maximizar sus efectos

¿Qué bebida ayuda a mejorar

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

El cantante mexicano agotó en una hora los boletos de sus tres primeras fechas y ya prepara una segunda ronda de preventa

Carín León logra sold-out en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nieta de Rocha Moya viajaba

Nieta de Rocha Moya viajaba en vehículo durante ataque armado en Sinaloa, confirma gobernador: hay dos agentes heridos

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Shiky se somete a corte de cabello de Abelito y en redes se burlan

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

Joanna Vega Biestro explota contra la productora de La Casa de los Famosos 3 por supuesto error en la salida de Guana

DEPORTES

Prensa de Chipre tunde a

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX

Gerardo Torrado respalda a Guido Pizarro al frente de Tigres pese a malos resultados

Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Querétaro de la Liga MX?