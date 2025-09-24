Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Foto: FGE Morelos

Once presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “Los Aparicio” fueron detenidos en un operativo conjunto por parte de las autoridades estatales y federales en los poblados de Huazulco y Amilcingo, ubicados en el municipio de Temoac del estado de Morelos.

El despliegue, que incluyó la ejecución de órdenes de cateo en 10 domicilios, tuvo como objetivo principal desarticular al grupo conocido como “Los Aparicio” y/o “Huazulcos”, señalado por su implicación en delitos de alto impacto en la zona como narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que tres de los detenidos fueron aprehendidos en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de secuestro exprés agravado, mientras que ocho personas fueron arrestadas en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

Además, detalló que la célula desarticulada mantenía actividades delictivas no solo en Temoac, sino también en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas, extendiendo su influencia en la región.

Durante el operativo, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, llevaron a cabo estas acciones de manera simultánea, lo que permitió la captura de los presuntos integrantes de la organización criminal.

La intervención de las fuerzas de seguridad se realizó en el marco de la estrategia de la Mesa Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que busca frenar la operación de grupos criminales en el estado.

Tesorera municipal de Temoac era líder de “Los Aparicio”

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre de 2024 fue detenida la entonces tesorera municipal de Temoac, Morelos, identificada como Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, acusada de ser la líder del grupo delictivo “Los Aparicio”.

Andrea Angelina “N” fue detenida junto a tres hombres identificados como presuntos integrantes del grupo criminal tras un operativo en el barrio de San Juan del poblado de Huazulco, en Temoac, en el que también participaron elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que la identificación y detención de las cuatro personas se dio luego de la realización de diversas investigaciones para el combate de delitos de alto impacto, lo que permitió su localización en un inmueble de Huazulco.

Los hombres fueron identificados como Adrián “N”, alias “Adri” de 18 años; Edgar “N” de 22 y Moises “N” también de 22 años.

En la operación les fueron decomisadas tres armas largas calibre 223 mm, un objeto plástico con forma de arma larga, una escopeta, cinco armas cortas y 9 teléfonos celulares.

Además, les localizaron 76 dosis de metanfetamina, 44 de cocaína y 10 de marihuana, así como una bolsa grande de esta última droga y una pequeña de metanfetamina.