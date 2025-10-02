México

Cae “El Moto Ratón”, objetivo prioritario en Baja California Sur y presuntamente ligado a Los Mayos

Cuatro hombres y una mujer fueron asegurados con armas de fuego largas

Por Luis Contreras

Algunos de los detenidos (Mesa de Seguridad BCS)

Las autoridades de Baja California Sur informaron el arresto de cinco personas, entre ellas un sujeto es identificado como objetivo prioritario en la entidad. Se trató de dos acciones que derivaron en la incautación de armas y reportes periodísticos indican que dicho sujeto estaría ligado con el Cártel de Sinaloa.

El 2 de octubre la Mesa Estatal de Seguridad destacó la captura de Luis Alberto “N”, un sujeto apodado El Moto Ratón y quien estaría ligado con actividades criminales de alto impacto en los municipios de Loreto y Comondú.

Información compartida por la periodista Gladys Navarro en El Universal señala que el hombre recientemente capturado estaría ligado con la facción de Los Mayos.

Aseguran granadas, armas y chalecos tácticos tras dos operativos

Parte de lo decomisado (Mesa de Seguridad BCS)

En total, durante el primer operativo con el objetivo del arresto del Moto Ratón, fueron capturados cuatro hombres y una mujer, quienes portaban ocho armas largas, una corta, cuatro granadas de humo, una de fragmentación, 11 chalecos tácticos, 70 cargadores, 14 radios y un par de placas balísticas.

Pr su parte, en una segunda acción los elementos de seguridad incautaron dos armas de fuego largas, una decena de cargadores, tres bolsas con posible cristal (metanfetamina) y una bolsa más al parecer con la misma sustancia.

“Luis Alberto “N”, alías el moto ratón, es considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades del estado y quien presuntamente pudiera estar relacionado con eventos de alto impacto“, es parte del informe de las autoridades.

Los aseguramientos y detenciones estuvieron encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) junto con las policía del estado y del municipio.

(Mesa de Seguridad BCS)

Todos los capturados, las sustancias y armamento asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las averiguaciones correspondientes. Las fotografías compartidas permiten ver a tres personas arrestadas, así como las armas incautadas.

Los efectivos policiacos y de la Marina estuvieron en coordinación con el Ejército, la FGR, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Arresto de “Marquitos” en Baja California Sur

Cabe recordar que el 25 de mayo pasado fue detenido Marcos Iván “N”, alias Marquitos, un sujeto identificado como presunto jefe de célula de Los Mayos.

En dicha ocasión también fueron aseguradas otras seis personas que, al parecer, operaban en los municipios de La Paz y Los Cabos.

