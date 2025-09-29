México

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Con las herramientas tecnológicas los criminales expanden su capacidad de violencia del mundo real a los entornos digitales

Por Luis Contreras

Guardar
Los dos grupos con mayor
Los dos grupos con mayor presencia en el país han adoptado herramientas de IA (Infobae México/Jesús Avilés)

El uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) es aprovechado no solamente por investigadores y empresas, pues un informe publicado en septiembre de 2025 muestra las diversas formas en la que las estructuras delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa aprovechan este tipo de herramientas.

La investigación estuvo a cargo del profesor Juan Manuel Aguilar Antonio en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto 2.0) con ayuda financiera de la Unión Europea.

Optimizar rutas de trasiego de drogas y personas

Parte de lo que destaca el documento es el uso del denominado smart routing. Los dos grupos con mayor presencia en México han integrado IA en sus operaciones de rutas de trasiego de narcóticos y de personas.

(Foto: infobae)
(Foto: infobae)

Lo anterior les permite evitar puntos de control, además de calcular tiempos de cruce. Se trata de estrategias desarrolladas con los llamados brookers (intermediarios) digitales ligados al desarrollo de soluciones tecnológicas como servicio.

Aunado a lo anterior, los grupos delictivos también usan vehículos aéreos autónomos para mover droga en pequeñas cantidades, para la recolección de datos y el control de rutas de tráfico.

Nuevas formas de poder criminal: el reconocimiento facial y la automatización

Una parte del documento titulado Uso de la inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo identifica a los grupos del crimen organizado como entidades dedicadas a una especia de gobernanza fuera del marco legal.

Es decir, estructuras que no solo se enfocan en las operaciones económicas ilícitas, sino también en su capacidad para controlar territorios y someter a ciertos actores.

Estafar, extorsionar, manipular y vigilar son
Estafar, extorsionar, manipular y vigilar son algunas de las acciones potenciadas (Uso de la inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo/Captura de pantalla)

Ha sido detectado "el uso de GenIA [Inteligencia Artificial Generativa] por parte del CJNG o el Cartel de Sinaloa para controlar rutas de tráfico de personas o drogas, detectar infiltraciones y aplicar castigos selectivos mediante sistemas de reconocimiento facial“.

El documento argumenta que los dos grupos criminales referidos han generado un ecosistema que se aprovecha de IA de corte textual y audiovisual, además de herramientas de clonación de voz.

Con la imitación de voces o incluso la creación de deepfakes (archivos manipulados mediante IA que parecen ser legítimos) pueden logarse respuestas emocionales para lograr extorsiones, estas últimas incluso llegan a automatizarse.

“La digitalización progresiva del crimen organizado en México, específicamente en las estructuras operativas del CJNG y el Cártel de Sinaloa, ha dado lugar a una arquitectura tecnológica delictiva profundamente funcional”.

Con la incorporación de tecnologías de IA, los grupos criminales ya no operan únicamente en el terreno físico, pues las capacidades de generar violencia se expanden a las simulaciones digitales, generando incluso amenazas personalizadas, refiere el estudio.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaCJNGIAExtorsiónTrasiego de drogaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Por esta razón deberías de comer nueces con frecuencia

Gracias a su contenido en proteínas vegetales y grasas saludables, generan sensación de saciedad

Por esta razón deberías de

¿Cuál es la mejor mascarilla casera para aclarar la cara?

A veces se requiere acudir a ciertas preparaciones poco conocidas

¿Cuál es la mejor mascarilla

¿1 de octubre de este 2025 será feriado oficial y no se trabajará como en 2024? La Ley del Trabajo responde

Las fechas establecidas por estas normativas establecen que aquellas personas que acudan a sus lugares de empleo deberán recibir un pago triple

¿1 de octubre de este

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Pantitlán e Izcalli entre los favoritos para mostrar entre estudiantes de intercambio

Mexicanos llevan letreros de paraderos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

Muchas personas se han preguntado cómo realizar este viaje de aventura

Esta es la mejor manera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Queman camioneta con pasajeros en

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

ENTRETENIMIENTO

Fans acusan a Zoé de

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: arranca el último posicionamiento de esta temporada

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda