México

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa y Durango: un golpe de 50 millones de pesos

Elementos del Ejército revisaron tres poblados en el marco de la búsqueda de laboratorios clandestinos

Por Luis Contreras

Guardar
Parte de las acciones de
Parte de las acciones de los agentes (SSP Sinaloa)

Las autoridades federales informaron el aseguramiento de miles de litros de sustancias químicas usadas en la elaboración de metanfetamina luego de trabajos en Durango y Sinaloa. Se trata de una afectación de 50 millones de pesos para los grupos delictivos.

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron a al poblado de Coloma en Durango y a El Zapote y Lo de Bartolo en Culiacán, Sinaloa, y encontraron áreas donde eran almacenados precursores para la fabricación de drogas.

Las acciones forman parte del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del 1 de octubre, dicha institución señala que en total fueron asegurados 2 mil 470 litros de sustancias químicas.

"La afectación económica a la delincuencia organizada es de 50 millones de pesos“, es parte del informe.

Aseguramientos en Sinaloa

Elementos militares hallaron las sustancias
Elementos militares hallaron las sustancias durante despliegues terrestres (SSP Sinaloa)

El mismo 1 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa publicó un informe sobre el aseguramiento de sustancias para la fabricación de drogas sintéticas.

Agentes militares acudieron a os poblados El Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona como parte de las labores de búsqueda, localización y destrucción de laboratorios clandestinos. Es decir, las labores coinciden parcialmente con lo reportado por las autoridades federales. Los uniformados hallaron en los poblados de Sinaloa:

660 litros de acetona

100 litros de ácido clorhídrico

25 kilogramos de sosa cáustica

20 bidones

Un tambo

Seis tinacos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y destruido mediante los protocolos respectivos. Las imágenes compartidas por las autoridades estatales muestran a los uniformados con trajes especiales para manejar las sustancias.

No fueron reportadas personas detenidas
No fueron reportadas personas detenidas (SSP Sinaloa)

Los miembros del Ejército mantuvieron coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la FGR, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.

Sustancias químicas aseguradas en Culiacán y Cosalá

Apenas un día antes, el 30 de septiembre, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa también informó la incautación de más de tres mil litros de sustancias químicas usadas en la elaboración de drogas, los cuales estaban almacenados en tres áreas.

Dichas revisiones fueron realizadas en la capital del estado y en Cosalá, entidades donde fueron hallados, entre otros indicios, 720 litros de acetona que estaban en 15 bidones, 400 litros de la misma sustancia que estaba en un par de tambos, así como un bulto de 25 kilos de sosa cáustica.

Temas Relacionados

SinaloaDurangoMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Se vive una noche llena de emociones encontradas

La Casa de los Famosos

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

El ex habitante del reality show 24/7 acudió al programa “Hoy” para hablar sobre su reciente eliminación

Aarón Mercury agradece a Andrea

Estas rutas de transporte en el CETRAM Santa Martha de CDMX serán reubicadas temporalmente por trabajos de rehabilitación

Autoridades de la Ciudad de México no especificaron la fecha en que finalizarán las obras correspondientes

Estas rutas de transporte en

Abre registro para la Beca Benito Juárez este 1° de octubre

El trámite de inscripción a la Beca Benito Juárez será completamente en línea y estará disponible desde el 1 hasta el 15 de octubre

Abre registro para la Beca

Festival del Mole de Caderas: fecha, lugar y todo lo que debes saber

La llegada del otoño marca una temporada de encuentros gastronómicos

Festival del Mole de Caderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las zonas de

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

Procesan por homicidio a “La Muñeca de la Mafia”, mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

La millonaria fortuna que ganó Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto finalista

“Qué suerte”: el nuevo trend de Ángela Aguilar que está desatando burlas en TikTok

DEPORTES

Óscar de la Hoya le

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez