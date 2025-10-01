Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Elementos militares revisaron las áreas de concentración de sustancias (SSP Sinaloa)

Agentes de seguridad incautaron más de tres mil litros de sustancias usadas en la fabricación de droga sintética en Sinaloa. Los efectivos hallaron tres áreas donde eran almacenados los químicos como resultado de labores terrestres.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron a poblados ubicados en Culiacán y Cosalá, sin que fueran detallados los poblados.

Las acciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado el 30 de septiembre, las cuales fueron realizadas en el marco del operativo de Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos.

El personal militar halló diversos artefactos, entre ellos alrededor de 720 litros de acetona que estaban en 15 bidones, lo que se suma a otros 400 litros de la misma sustancia que estaba en un par de tambos, de igual manera, los militares incautaron un bulto de 25 kilos de sosa cáustica.

Parte de lo hallado (SSP Sinaloa)

Durante las revisiones, los efectivos también encontraron:

72 bidones vacíos

Una decena de ollas vacías

22 tambos de metal vacíos

Un par de tinas vacías

Dos embudos

Cinco cubetas vacías

Una manguera de cuatro metros

No hay reportes de personas capturadas tras las revisiones en Cosalá y en la capital de Sinaloa. Asimismo, todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y destruido bajo los protocolos correspondientes.

Las imágenes compartidas por la SSP de Sinaloa muestran parte de las acciones de los agentes, algunos de ellos con trajes especiales para realizar las manobras.

El material fue destruido bajo los protocolos correspondientes (SSP Sinaloa)

Los miembros del Ejército estuvieron en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, así como la SSP y Fiscalía de Sinaloa.

Golpe de 74 millones de pesos en Culiacán, Sinaloa

El hallazgo de las sustancias fue informado por las autoridades estatales el 30 de septiembre, mismo día que la SSPC destacó una afectación económica a los grupos criminales en Sinaloa de 74 millones de pesos.

Lo anterior debido a que en los poblados de Los Cedritos y Lo de Bartolo elementos militares hallaron tres áreas de concentración de material en las que había 3 mil 650 litros y 25 kilos de sustancias químicas.

Apenas un día antes, el 29 de septiembre, la SSPC informó el aseguramiento de 83 kilos y 410 litros de metanfetamina, también en la capital de Sinaloa. El valor de la droga fue calculado en 131.6 millones de pesos.