Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Un hombre identificado como Armando “P” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Dicho sujeto fue asegurado con más de una tonelada de la sustancia, la cual fue valuada en más de 300 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California fue el encargado de imponer la medida contra el hombre que manejaba un vehículo en donde fueron hallados paquetes con la droga.

A Armando “P” también le fue impuesta la medida de prisión preventiva y tres meses para las averiguaciones, según compartió la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero el 30 de septiembre.

De igual manera, el informe reciente detalla que el arresto del sujeto fue realizado en el tramo carretero San Quintín - El Rosario, en el puesto de control denominado El Rosario, en Baja California.

“En el interior del vehículo se aseguró una tonelada 482 kilos 72 gramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que el conductor fue detenido”, se puede leer en el reporte de los hechos.

Si bien no fue compartida la fecha del arresto, Infobae México comparó el material gráfico y los datos proporcionado por las autoridades, tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue el pasado 22 de septiembre que las autoridades federales informaron el arresto de un chofer en el municipio de San Quintín. La SSPC destacó que la unidad era procedente de La Paz y pretendía llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali.

Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional encontraron mil 200 kilogramos de metanfetamina distribuidos en 56 paquetes de diversos tamaños. “El costo de la droga asegurada es de 319.2 millones de pesos”, se puede leer en el informe.

Mientras que el informe de la FGR indica que en total había 1.4 toneladas de la droga.

Detienen a tres personas con casi 50 kilos de droga en Tijuana

La vinculación a proceso referida se suma al arresto de tres personas en Tijuana debido a que estaban en un vehículo en el que fueron hallados 47.5 kilos de metanfetamina y 1.2 de heroína. Las estimaciones de la SSPC indican que dichas sustancias tendrían un valor de 13.3 millones de pesos.