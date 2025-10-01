México

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Armando “P” fue capturado tras una revisión en un puesto de seguridad en San Quintín

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre detenido en Baja
El hombre detenido en Baja California (SSPC)

Un hombre identificado como Armando “P” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Dicho sujeto fue asegurado con más de una tonelada de la sustancia, la cual fue valuada en más de 300 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California fue el encargado de imponer la medida contra el hombre que manejaba un vehículo en donde fueron hallados paquetes con la droga.

A Armando “P” también le fue impuesta la medida de prisión preventiva y tres meses para las averiguaciones, según compartió la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero el 30 de septiembre.

De igual manera, el informe reciente detalla que el arresto del sujeto fue realizado en el tramo carretero San Quintín - El Rosario, en el puesto de control denominado El Rosario, en Baja California.

Se le dictó prisión preventiva
Se le dictó prisión preventiva (FGR)

“En el interior del vehículo se aseguró una tonelada 482 kilos 72 gramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que el conductor fue detenido”, se puede leer en el reporte de los hechos.

Cargamento millonario de metanfetamina

Si bien no fue compartida la fecha del arresto, Infobae México comparó el material gráfico y los datos proporcionado por las autoridades, tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue el pasado 22 de septiembre que las autoridades federales informaron el arresto de un chofer en el municipio de San Quintín. La SSPC destacó que la unidad era procedente de La Paz y pretendía llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali.

Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional encontraron mil 200 kilogramos de metanfetamina distribuidos en 56 paquetes de diversos tamaños. “El costo de la droga asegurada es de 319.2 millones de pesos”, se puede leer en el informe.

Los paquetes incautados (Guardia Nacional)
Los paquetes incautados (Guardia Nacional)

Mientras que el informe de la FGR indica que en total había 1.4 toneladas de la droga.

Detienen a tres personas con casi 50 kilos de droga en Tijuana

La vinculación a proceso referida se suma al arresto de tres personas en Tijuana debido a que estaban en un vehículo en el que fueron hallados 47.5 kilos de metanfetamina y 1.2 de heroína. Las estimaciones de la SSPC indican que dichas sustancias tendrían un valor de 13.3 millones de pesos.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaSan QuintínMetanfetaminaFGRNarco en Méxicomexicop-noticias

Más Noticias

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Los condones pirata pueden romperse durante su uso, exponiendo a infecciones diversas, además de embarazos no deseados

Cofepris advierte falsificación de condones:

Se abre socavón en el Puente de la Concordia: esto dijeron las autoridades

La zona sufrió el pasado 10 de septiembre la explosión de una pipa de gas

Se abre socavón en el

Cuál es el impacto que tiene el té de canela en las personas con diabetes

A esta especia se le reconocen propiedades particularmente benéficas para quienes tienen esta condición

Cuál es el impacto que

¿Pestañas más largas sin maquillaje? Este aceite natural lo logra

Este remedio vegetal gana popularidad entre quienes buscan realzar su mirada sin recurrir a productos cosméticos

¿Pestañas más largas sin maquillaje?

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Los seis finalistas del reality show fueron sorprendidos por ‘La jefa’ con una dinámica que termina en unas horas

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia detención de tres

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

Este es el setlist de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI