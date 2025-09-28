Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

Imagen ilustrativa - Los expolicías, presuntos responsables de la desaparición forzada, están vinculados por un delito ocurrido en 2020. Foto: FGE Michoacán

Tres ex agentes de la Policía Municipal de Rosarito enfrentan proceso penal por su presunta implicación en la desaparición forzada de dos personas, una de ellas menor de edad, en hechos ocurridos en 2020 en Baja California. La decisión judicial se tomó tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, lo que permitió la vinculación a proceso de los acusados.

La autoridad judicial determinó que Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, quienes formaban parte activa de la corporación policial municipal en el momento de los hechos, deberán responder ante la justicia por el delito de desaparición forzada de personas. Este delito está tipificado en los artículos 27 y 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la desaparición de las víctimas ocurrió en Rosarito, Baja California, durante el año 2020. Entre las personas afectadas se encuentra una menor de edad, lo que añade gravedad al caso y subraya la relevancia social del proceso judicial en curso.

Tras la cumplimentación de la orden de aprehensión, el Ministerio Público Federal aportó los elementos probatorios que llevaron al juez de control federal, con residencia en Baja California, a dictar el auto de vinculación a proceso. Como medida cautelar, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento.

El proceso penal se sustenta en la legislación federal que sanciona la desaparición forzada, específicamente en los artículos mencionados de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece las responsabilidades y sanciones para quienes, en calidad de servidores públicos, participen en este tipo de delitos.

Actualmente, el caso se encuentra en la fase de investigación complementaria, etapa en la que las partes podrán presentar nuevos elementos y fortalecer sus posiciones ante el tribunal durante los próximos tres meses.

FGR extradita a dos personas por abuso sexual

En hechos recientes, la Fiscalía General de la República extradito por medio del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos a Martín “G” y Luis “C” por el delito de abuso sexual contra una menor de edad y por el delito de homicidio, respectivamente.

De acuerdo con el informe de la dependencia, Martín “G”, abusó sexualmente de una menor de edad, por lo que fue requerido por el Tribunal de Sesiones Generales del Decimotercer Circuito Judicial, del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, por delitos sexuales.

Por su parte, Luis “C” fue requerido por la Corte de Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, por el delito de homicidio tras disparar un arma de fuego contra una persona y fue detenido en Tamaulipas en 2024.