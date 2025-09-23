Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Elementos militares y de la Guardia Nacional realizaron la revisión (Guardia Nacional)

El conductor de un tractocamión fue detenido en Baja California luego de que agentes de seguridad descubrieron que en la unidad había costales escondidos con droga sintética. Se trata de un cargamento que supera la tonelada de peso y con valor millonario.

A un puesto de seguridad en el municipio de San Quintín llegó un tractocamión procedente de La Paz y que se dirigía a Mexicali, cuando los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional inspeccionaron el área de carga se dieron cuenta que había un doble fondo.

El resultado fue el aseguramiento de 56 paquetes de diversos tamaños con la droga que dieron un peso aproximado de mil 200 kilogramos de metanfetamina. Las estimaciones de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) indican que la sustancia tendría un valor de 319.2 millones de pesos, según su informe del 22 de septiembre.

Los paquetes incautados (Guardia Nacional)

Por su parte, la Guardia Nacional detalló que el descubrimiento y arresto del conductor ocurrió en la carretera Transpeninsular San Quintín- Rosario cuando los uniformados realizaban inspecciones a todas las unidades vehiculares.

“Le marcaron el alto a un tractocamión, para efectuar una revisión y en la caja seca localizaron un doble fondo, donde estaban ocultos un total de 56 costales, que contenían una sustancia similar a la metanfetamina, con un peso de 1,200 kilos”, es parte del informe de la dependencia.

El material compartido por la institución muestra a algunos efectos al interior de la caja mientras revisan los diversos paquetes.

Parte de las acciones en el vehículo (Guardia Nacional)

Tanto los costales con la droga como el chofer del tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lugar donde serpa determinado con exactitud el peso y tipo de sustancia asegurada.

Operaciones criminales en Baja California

También, durante el periodo del 19 al 21 de septiembre fue realizado un cateo en Tijuana, lo que resultó en el arresto de un hombre y el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, cartuchos, así como mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína y marihuana. Se trata de drogas valuadas en 3.5 millones de pesos.

Apenas el pasado 18 de septiembre el Departamento del Tesoro anunció sanciones en contra de diversos individuos que al parecer operan en Baja California para un grupo criminal.

Entre los sujetos señalados están Los Herrera, un par de hermanos expolicías que pasaron de ser ligados con el Cártel de los Arellano Félix, según informes del Ejército Mexicano con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa en Rosarito.