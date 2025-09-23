México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Fueron asegurados más de 50 paquetes con la droga

Por Luis Contreras

Guardar
Elementos militares y de la
Elementos militares y de la Guardia Nacional realizaron la revisión (Guardia Nacional)

El conductor de un tractocamión fue detenido en Baja California luego de que agentes de seguridad descubrieron que en la unidad había costales escondidos con droga sintética. Se trata de un cargamento que supera la tonelada de peso y con valor millonario.

A un puesto de seguridad en el municipio de San Quintín llegó un tractocamión procedente de La Paz y que se dirigía a Mexicali, cuando los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional inspeccionaron el área de carga se dieron cuenta que había un doble fondo.

El resultado fue el aseguramiento de 56 paquetes de diversos tamaños con la droga que dieron un peso aproximado de mil 200 kilogramos de metanfetamina. Las estimaciones de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) indican que la sustancia tendría un valor de 319.2 millones de pesos, según su informe del 22 de septiembre.

Los paquetes incautados (Guardia Nacional)
Los paquetes incautados (Guardia Nacional)

Por su parte, la Guardia Nacional detalló que el descubrimiento y arresto del conductor ocurrió en la carretera Transpeninsular San Quintín- Rosario cuando los uniformados realizaban inspecciones a todas las unidades vehiculares.

“Le marcaron el alto a un tractocamión, para efectuar una revisión y en la caja seca localizaron un doble fondo, donde estaban ocultos un total de 56 costales, que contenían una sustancia similar a la metanfetamina, con un peso de 1,200 kilos”, es parte del informe de la dependencia.

El material compartido por la institución muestra a algunos efectos al interior de la caja mientras revisan los diversos paquetes.

Parte de las acciones en
Parte de las acciones en el vehículo (Guardia Nacional)

Tanto los costales con la droga como el chofer del tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lugar donde serpa determinado con exactitud el peso y tipo de sustancia asegurada.

Operaciones criminales en Baja California

También, durante el periodo del 19 al 21 de septiembre fue realizado un cateo en Tijuana, lo que resultó en el arresto de un hombre y el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, cartuchos, así como mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína y marihuana. Se trata de drogas valuadas en 3.5 millones de pesos.

Apenas el pasado 18 de septiembre el Departamento del Tesoro anunció sanciones en contra de diversos individuos que al parecer operan en Baja California para un grupo criminal.

Entre los sujetos señalados están Los Herrera, un par de hermanos expolicías que pasaron de ser ligados con el Cártel de los Arellano Félix, según informes del Ejército Mexicano con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa en Rosarito.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaMetanfetaminaSan QuintínNarco en MéxicoGuardia Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto del reality show este lunes

La Casa de los Famosos

El grupo alimenticio que debes consumir diario para bajar de peso y evitar la diabetes, según Harvard

Sus propiedades brindan beneficios particulares que ayudan a tener un mejor metabolismo

El grupo alimenticio que debes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 22 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Jalisco registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor sucedió a las 17:18 horas, a una distancia de 42 km de Casimiro Castillo y tuvo una profundidad de 5.8 km

Jalisco registra sismo de 4.0

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco mexicanos en

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: habitantes se preparan para la gala de este lunes

Paul Anka regresa a CDMX a sus 84 años: fecha y preventa para el cantautor canadiense de ‘My Way’

Fey elogia a Yalitza Aparicio y divide comentarios: “Una actriz de tu talla”

Alejandro Sanz cierra gira en México: nueva fecha en el Auditorio Nacional de su tour ‘¿Y ahora qué?’

Ganador de La Casa de los Famosos México queda revelado: escultor destapa que Televisa le pidió estatua “tamaño real”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX