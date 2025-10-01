México

Sheinbaum buscará que reforma electoral incluya la eliminación del fuero para legisladores: “La presidenta no lo tiene”

La presienta indicó que enviará una carta a la Comisión Presidencial que elaborará la iniciativa de ley

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum indicó que le escribirá
Sheinbaum indicó que le escribirá una carta a la Comisión Presidencial para eliminar el fuero en la reforma electoral. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscará que la iniciativa de reforma electoral también incluya la eliminación del fuero para senadores y diputados.

“De hecho de una vez les digo, en la propuesta de la que, por que yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores, en la propuesta que se va a presentar de reforma electoral.

“Todavía hay tiempo, pero en mi opinión que la voy a hacer por escrito a la comisión, aquí se las enseñaré por qué tiene que haber fuero, eso es del pasado, la presidenta no tiene fuero, también los diputados y senadores no tienen porque tener fuero”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo....

