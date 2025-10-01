México

Semar y Ejército buscan a los responsables de ataque armado e incendio en hacienda de Culiacán

Sujetos armados irrumpieron en una hacienda conocida como La Chaparrita, ubicada en Bachigualato

Por Fabián Sosa

Guardar
Un ataque armado provocó un
Un ataque armado provocó un incendio en la hacienda La Chaparrita, ubicada en la colonia Bachigualato, Culiacán, la tarde del 30 de septiembre de 2025. (Imagen de Archivo/ X: SEMARR)

Un ataque armado sacudió la tarde del martes 30 de septiembre de 2025 a la colonia Bachigualato, en el poniente de Culiacán, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en la hacienda La Chaparrita y provocó un incendio de grandes proporciones.

El suceso, que ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la intersección de la calle Luis G. Urbina y Canal Santa Cruz, movilizó de inmediato a fuerzas federales y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes ingresaron al inmueble y prendieron fuego a una de sus áreas antes de huir con rumbo desconocido.

Cómo ocurrió el incendio en Culiacán

El incendio, iniciado por sujetos
El incendio, iniciado por sujetos armados, movilizó a fuerzas federales, bomberos y cuerpos de emergencia en la zona poniente de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción, ejecutada en una zona urbana y en un lugar conocido por los habitantes del sector, generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencia.

La respuesta oficial fue inmediata. Elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para confirmar el incidente y coordinar las labores de auxilio. Tras su llegada, solicitaron el apoyo de los Bomberos de Culiacán, quienes desplegaron maniobras para controlar las llamas.

A pesar de los esfuerzos, una parte del inmueble seguía incendiada, lo que dificultaba la extinción total del fuego y aumentaba la preocupación por el alcance de los daños.

Mientras el fuego persistía en una sección de la hacienda, el operativo de seguridad continuaba en la zona. Las autoridades federales establecieron un cerco en las calles aledañas, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había personas dentro de la hacienda al momento del incendio. La Fiscalía General del Estado asumió la investigación del caso y será la encargada de determinar si hubo víctimas o daños personales, así como de integrar la carpeta correspondiente para esclarecer los hechos.

En el entorno de Bachigualato, la presencia de fuerzas federales sigue siendo visible, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los autores del ataque y mantienen la vigilancia en la zona.

De acuerdo con múltiples fuentes locales, las llamas alcanzaron una gran altura, razón por la que el incendio se pudo ver desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial ni han compartido si existen personas detenidas por los hechos, si hubieron lesionados o fallecidos. Tampoco hay información respecto a los propietarios del lugar afectado.

Temas Relacionados

CuliacánSinaloaSEMAREjército MexicanoColonia BachigualatoSecretaría de MarinaHacienda La ChaparritaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

El secretario Pablo Vázquez Camacho dio a conocer igualmente que la esposa del jefe del Sector Tlatelolco ya es atendida en un hospital

Asesinan en Edomex a jefe

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 1

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Infobae

México: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 1 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Edomex a jefe

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La caída de “El Chuki”: estos delitos enfrentará por ser piloto aviador dentro de la red de Los Chapitos en Sinaloa

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

Infobae

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Hombres interceptan y agreden al activista Arturo Islas y a su familia: “La violencia digital se convirtió en física”

Difunden fotos de la huida de los presuntos atacantes de Micky Hair, estilista de las estrellas que fue asesinado en Polanco

La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

“Hay una de los tres juntos”: Aseguran que Cazzu aún tiene fotos de Nodal en su casa por ésta contundente razón

DEPORTES

Ni garra ni resultados: Efraín

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León