Semar y Ejército buscan a los responsables de ataque armado e incendio en hacienda de Culiacán

Un ataque armado provocó un incendio en la hacienda La Chaparrita, ubicada en la colonia Bachigualato, Culiacán, la tarde del 30 de septiembre de 2025. (Imagen de Archivo/ X: SEMARR)

Un ataque armado sacudió la tarde del martes 30 de septiembre de 2025 a la colonia Bachigualato, en el poniente de Culiacán, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en la hacienda La Chaparrita y provocó un incendio de grandes proporciones.

El suceso, que ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la intersección de la calle Luis G. Urbina y Canal Santa Cruz, movilizó de inmediato a fuerzas federales y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes ingresaron al inmueble y prendieron fuego a una de sus áreas antes de huir con rumbo desconocido.

Cómo ocurrió el incendio en Culiacán

El incendio, iniciado por sujetos armados, movilizó a fuerzas federales, bomberos y cuerpos de emergencia en la zona poniente de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción, ejecutada en una zona urbana y en un lugar conocido por los habitantes del sector, generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencia.

La respuesta oficial fue inmediata. Elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para confirmar el incidente y coordinar las labores de auxilio. Tras su llegada, solicitaron el apoyo de los Bomberos de Culiacán, quienes desplegaron maniobras para controlar las llamas.

A pesar de los esfuerzos, una parte del inmueble seguía incendiada, lo que dificultaba la extinción total del fuego y aumentaba la preocupación por el alcance de los daños.

Mientras el fuego persistía en una sección de la hacienda, el operativo de seguridad continuaba en la zona. Las autoridades federales establecieron un cerco en las calles aledañas, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si había personas dentro de la hacienda al momento del incendio. La Fiscalía General del Estado asumió la investigación del caso y será la encargada de determinar si hubo víctimas o daños personales, así como de integrar la carpeta correspondiente para esclarecer los hechos.

En el entorno de Bachigualato, la presencia de fuerzas federales sigue siendo visible, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los autores del ataque y mantienen la vigilancia en la zona.

De acuerdo con múltiples fuentes locales, las llamas alcanzaron una gran altura, razón por la que el incendio se pudo ver desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial ni han compartido si existen personas detenidas por los hechos, si hubieron lesionados o fallecidos. Tampoco hay información respecto a los propietarios del lugar afectado.