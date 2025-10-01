México

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

El villano de las telenovelas fue sorprendido en el reality show por su hija mayor, a quien no veía desde hace dos años

Por Jazmín González

Guardar
La hija de Alexis Ayala
La hija de Alexis Ayala visitó al actor en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala fue sorprendido por una persona muy especial la noche del pasado 29 de septiembre dentro del reality show.

Como parte de una dinámica organizada para los finalistas, todos recibieron la visita inesperada de sus familiares, pero uno de los momentos que más sorprendió fue la llegada de Stephanie Ayala, la hija mayor del villano de melodramas.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Cabe recordar que durante su estancia en la casa, el actor se sinceró con sus compañeros sobre las relaciones amorosas que ha tenido en su vida, pues después de 20 parejas, aseguró haber encontrado el amor con su actual esposa, Cinthia Aparicio.

Quién es la mamá de Stephanie Ayala, hija mayor de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos

Ante la llegada de la joven a la casa más famosa de México, se dio a conocer que Stephanie Ayala es hija de Beatriz Zauzeta, actriz que actualmente se mantiene alejada de los reflectores.

Sin embargo, antes de la llegada de su primogénita, adquirió popularidad por su trabajo en importantes proyectos como Papá Soltero, Hasta que la muerte nos separe y Madres egoístas.

Desde hace algunos años, Beatriz está alejada de la vida pública y Alexis Ayala evita hablar sobre la relación que tuvieron. Incluso, en las redes sociales de su hija, no existen fotografías junto a su madre, pero algunos señalan que existe un gran parecido físico.

Ella es la hija mayor
Ella es la hija mayor de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México. (Instagram: @stephyayala)

Se sabe que Stephanie Ayala vivió en Guadalajara con su mamá hasta que comenzó sus estudios universitarios, cuando decidió mudarse con su papá, quien en ese entonces tenía una relación con Fernanda López, madre de su segunda hija.

La polémica sobre la edad de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, menor que su primogénita

Desde que ingresó al programa, uno de los temas más polémicos de Alexis Ayala fue la edad de su esposa, quien es más chica que su hija mayor, Stephanie Ayala.

Ante la diferencia de edad, se ha especulado que la joven actriz está con Alexis Ayala por “interes”, pero el actor ha desmentido todos esos rumores dentro de La Casa de los Famosos México en diferentes conversaciones.

Actual pareja de Alexis Ayala
Actual pareja de Alexis Ayala es menor que su primogénita. (Captura de pantalla YouTube)

“De repente dicen: ‘Cinthia está con él por interés’. Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado, cómo ha estado ella conmigo, cómo ha estado buscando y luchando con su carrera, diciéndome: ‘Orale, mister, vamos para adelante’”, compartió en una plática con sus compañeros durante las primeras semanas.

Temas Relacionados

Alexis AyalaStephanie AyalaBeatriz ZauzetaLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Realmente sirven las gomitas de colágeno para prevenir el envejecimiento?

Este suplemento se ha vuelto popular por sus supuestos beneficios para la salud del la piel y el cabello

¿Realmente sirven las gomitas de

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

La legendaria banda de rock regresa a México para cantar éxitos

Guns N’ Roses en CDMX:

Critica Alito Moreno reforma de Claudia Sheinbaum: “Ley de Amparo será aprobada al vapor”

El dirigente del PRI afirmó que la legislación golpea las libertades de la ciudadanía

Critica Alito Moreno reforma de

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Chiapas, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades chiapanecas que destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes naturales

¿Cuáles son los 4 Pueblos

Cajón de la Línea A del Metro CDMX está fracturado y con hundimientos tras inundaciones, confirmó Adrián Rubalcava

El director del Metro CDMX confirmó que el servicio de la línea está en alerta por los daños estructurales

Cajón de la Línea A
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI