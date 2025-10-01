Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

La hija de Alexis Ayala visitó al actor en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala fue sorprendido por una persona muy especial la noche del pasado 29 de septiembre dentro del reality show.

Como parte de una dinámica organizada para los finalistas, todos recibieron la visita inesperada de sus familiares, pero uno de los momentos que más sorprendió fue la llegada de Stephanie Ayala, la hija mayor del villano de melodramas.

(Captura de pantalla YouTube)

Cabe recordar que durante su estancia en la casa, el actor se sinceró con sus compañeros sobre las relaciones amorosas que ha tenido en su vida, pues después de 20 parejas, aseguró haber encontrado el amor con su actual esposa, Cinthia Aparicio.

Quién es la mamá de Stephanie Ayala, hija mayor de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos

Ante la llegada de la joven a la casa más famosa de México, se dio a conocer que Stephanie Ayala es hija de Beatriz Zauzeta, actriz que actualmente se mantiene alejada de los reflectores.

Sin embargo, antes de la llegada de su primogénita, adquirió popularidad por su trabajo en importantes proyectos como Papá Soltero, Hasta que la muerte nos separe y Madres egoístas.

Desde hace algunos años, Beatriz está alejada de la vida pública y Alexis Ayala evita hablar sobre la relación que tuvieron. Incluso, en las redes sociales de su hija, no existen fotografías junto a su madre, pero algunos señalan que existe un gran parecido físico.

Ella es la hija mayor de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México. (Instagram: @stephyayala)

Se sabe que Stephanie Ayala vivió en Guadalajara con su mamá hasta que comenzó sus estudios universitarios, cuando decidió mudarse con su papá, quien en ese entonces tenía una relación con Fernanda López, madre de su segunda hija.

La polémica sobre la edad de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, menor que su primogénita

Desde que ingresó al programa, uno de los temas más polémicos de Alexis Ayala fue la edad de su esposa, quien es más chica que su hija mayor, Stephanie Ayala.

Ante la diferencia de edad, se ha especulado que la joven actriz está con Alexis Ayala por “interes”, pero el actor ha desmentido todos esos rumores dentro de La Casa de los Famosos México en diferentes conversaciones.

Actual pareja de Alexis Ayala es menor que su primogénita. (Captura de pantalla YouTube)

“De repente dicen: ‘Cinthia está con él por interés’. Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado, cómo ha estado ella conmigo, cómo ha estado buscando y luchando con su carrera, diciéndome: ‘Orale, mister, vamos para adelante’”, compartió en una plática con sus compañeros durante las primeras semanas.