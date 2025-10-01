México

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué le pasará a los objetos empeñados?

El paro iniciado por empleados de la institución financiera surge tras desacuerdos contractuales

Por Joshua Espinosa

Guardar
Nacional Monte de Piedad garantiza
Nacional Monte de Piedad garantiza seguridad de pertenencias empeñadas debido al paro laboral. Crédito: Cuartoscuro

Nacional Monte de Piedad enfrenta un paro laboral con la premisa de que las pertenencias empeñadas de los usuarios continúan estando protegidas bajo estrictas medidas de seguridad. Desde el primer minuto de este 1 de octubre, la reconocida institución, dedicada por más de dos siglos a brindar apoyo financiero prendario a la sociedad mexicana, comunicó su postura oficial.

En su mensaje de este 1 de octubre, Nacional Monte de Piedad resaltó que la huelga ha ocurrido a pesar de que la administración mostró disposición para alcanzar un acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores, el cual optó por el paro y, según la institución, rechazó dar cumplimiento a los compromisos asumidos en 2024 con la firma del Acuerdo Modificatorio del CTT.

El comunicado del Nacional Monte de Piedad reitera que todos los bienes que los clientes les han confiado permanecen resguardados en las bóvedas, bajo estrictas normas de seguridad. Cada objeto permanece inventariado, asegurado y bajo custodia, de modo que la integridad de los artículos queda garantizada sin importar la duración o el desenlace de la huelga.

Al margen del paro de actividades, Nacional Monte de Piedad informó que, debido al paro de labores, la empresa hará una extensión de la fecha de pago, el nuevo calendario puede ser consultado en la página de internet oficial de la institución. Se dará, además, un refrendo adicional para objetos como joyas o vehículos, no habrá comisión de custodia y se eliminarán las comisiones por realizar depósitos en ciertas sucursales hasta nuevo aviso.

Detalles de la huelga

El sindicato denuncia despidos injustificados
El sindicato denuncia despidos injustificados y reducción de prestaciones en Monte de Piedad. (Facebook: STRMnoticias)

En el trasfondo de la huelga se encuentran desacuerdos sobre el cumplimiento y la interpretación de acuerdos laborales pactados en 2024 entre el sindicato y la administración, proceso que estuvo acompañado por instancias federales en su mediación. La organización laboral reportó que el convenio alcanzado en marzo de ese año, respaldado de manera amplia por la base trabajadora, establecía ajustes al Contrato Colectivo de Trabajo, con la finalidad de preservar derechos y prestaciones.

La organización sindical, liderada por Arturo Zayún González, formalizó el paro laboral por considerar que la administración incurrió en violaciones contractuales y ejerció prácticas laborales que afectan las condiciones del personal. El dirigente denunció despidos sin justificación, la reducción de prestaciones y limitaciones para los procedimientos de promoción y ascensos internos, situaciones que la dirigencia sindical adjudica a la actual dirección del Monte de Piedad.

Durante la manifestación, los trabajadores contaron con el respaldo de agrupaciones sindicales de otros sectores, lo que refuerza el carácter colectivo de la movilización.

La institución extiende fechas de
La institución extiende fechas de pago y elimina comisiones durante la huelga. (Foto: INAH)

Según datos del sindicato, la huelga cuenta con apoyo mayoritario y es producto de acuerdos internos logrados a través de congresos y consultas nacionales con la base trabajadora conformada por empleados activos y jubilados, en total unos 2 mil 900 integrantes.

El Nacional Monte de Piedad respondió señalando al sindicato como responsable de complicar la implementación de los acuerdos. No obstante, en todo momento la institución ha expresado —en voz de sus representantes— la voluntad de retomar el diálogo.

Temas Relacionados

Nacional Monte de Piedad HuelgaEmpeñosJoyasmexico-noticias

Más Noticias

Octubre 2025: estos son los requisitos y la edad mínima para tramitar tarjeta INAPAM

Las personas adultas mayores pueden obtener beneficios y descuentos en múltiples tiendas o servicios con este documento

Octubre 2025: estos son los

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

El periodista revela que Torres atraviesa una etapa crítica tras ser diagnosticado con una de las formas más agresivas de esclerosis múltiple

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante

Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas

Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma

Vector Casa de Bolsa decide

Cómo preparar un postre frío de mango con galletas: una receta fácil, rápida y sin usar horno

Ingredientes accesibles y pocos pasos para quienes desean comer algo dulce

Cómo preparar un postre frío

Calzada flotante en Tlalpan: inicia obra civil en Pino Suárez que pasará encima de la Línea 2 del Metro CDMX

Personal de la Sobse inició con la construcción del andador peatonal, al igual que la ciclovía en Tlalpan

Calzada flotante en Tlalpan: inicia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los crímenes ligados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto lugar

Estos son los horarios para los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Producción le quita un sacapuntas a Dalílah Polanco y ‘haters’ la comparan con Adrián Marcelo por comentarios violentos

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela detalles de su relación con Charly López, ex de Ingrid Coronado

DEPORTES

Edson Álvarez está de vuelta:

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025