Gobierno de Sheinbaum inaugura hospital comunitario en Maruata: se invirtieron más de 300 mdp

El nuevo hospital atenderá a cerca de 50 mil habitantes de la costa michoacana

Por Aura Reyna

La plantilla incluye 392 profesionales
La plantilla incluye 392 profesionales de la salud, entre ellos 11 médicos especialistas cubanos (Gobierno de México)

Este martes fue inaugurado el nuevo Hospital Comunitario IMSS-Bienestar Maruata, en la costa michoacana, tras la reconstrucción total del inmueble que resultó gravemente dañado por el sismo de 7.7 grados ocurrido en años anteriores.

El nuevo hospital representó una inversión superior a los 330 millones de pesos y está diseñado para atender principalmente a la población indígena de la región.

Cuenta con 56 camas, un quirófano, equipo de ultrasonido, y una plantilla de 392 profesionales de la salud, entre ellos 11 médicos especialistas de origen cubano.

Los servicios que ofrecerá incluyen medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía general, psicología, estomatología, somatometría, entre otros.

Además, contará con 55 enfermeras, tres radiólogos, dos odontólogos y especialistas en geriatría, oftalmología, traumatología, anestesiología, inmunología y medicina familiar.

“El hospital dará servicio a cerca de 50 mil habitantes en esta región de la costa michoacana”, informó el gobernador de Michoacán, quien encabezó el acto inaugural.

Información en desarrollo...

