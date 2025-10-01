México

Este será el único día sin clases en Octubre, según el calendario escolar 2025-2026

Según el calendario de la SEP los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, aún tendrán 15 días en los que se suspenderán actividades

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Estudiantes de preescolar, primaria y
Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases este día de octubre, según el calendario de la SEP. (FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha difundido el calendario escolar correspondiente al ciclo 2025-2026, detallando las fechas en las que no habrá actividades en escuelas de nivel básico.

Este calendario aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. Las dudas acerca de los días de descanso escolar han incrementado con la proximidad del nuevo mes, en especial sobre la posibilidad de que la SEP suspenda clases por un periodo prolongado durante octubre.

A partir de la información proporcionada por la autoridad educativa, se confirma que restan 15 días sin clases distribuidos oficialmente entre octubre de 2025 y 2026 para los distintos niveles de educación básica, incluyendo tanto días festivos como sesiones internas.

Entre estos días de suspensión, se encuentran las reuniones de Consejo Técnico Escolar (CTE), en las que el personal docente aborda estrategias pedagógicas y temas de capacitación, convocadas el último viernes de cada mes.

El único día en octubre en el que está programada la suspensión de labores para alumnos es el viernes 31 de octubre de 2025, fecha en la que se llevará a cabo la sesión correspondiente del CTE. Los estudiantes tendrán un fin de semana largo y retornarán a sus actividades escolares el lunes 3 de noviembre.

Descansos oficiales restantes en el ciclo escolar 2025-2026

Tener conocimiento sobre los próximos días de asueto puede beneficiar a las familias para planear sus días libres de escuela:

  • Lunes 17 de noviembre de 2025
  • Lunes 2 de febrero de 2026
  • Lunes 16 de marzo de 2026
  • Viernes 1 de mayo de 2026
  • Martes 5 de mayo de 2026
  • Viernes 15 de mayo de 2026
El DOF publicó el calendario
El DOF publicó el calendario escolar 2025-2026

Algunas fechas de descanso programadas en el calendario SEP para el ciclo 2025-2026 coincidirán con fines de semana, lo que permitirá a los estudiantes y sus familias contar con periodos de descanso prolongados.

Estos periodos, denominados “puentes” cuando comprenden al menos tres días, o “megapuentes” en caso de superar cuatro días de receso, incluyen tanto días feriados oficiales como las jornadas de Consejo Técnico que se realizan en viernes.

El calendario oficial establece que los puentes confirmados para el ciclo escolar 2025-2026 en educación básica coincidirán con las siguientes fechas:

  • Viernes 26 de septiembre (CTE)
  • Viernes 31 de octubre (CTE)
  • Viernes 28 de noviembre (CTE)
  • Viernes 30 de enero (CTE)
  • Lunes 2 de febrero (Megapuente)
  • Viernes 27 de febrero (CTE)
  • Viernes 27 de marzo (CTE)
  • Viernes 1 de mayo (Megapuente)
  • Viernes 29 de mayo (CTE)
  • Viernes 26 de junio (CTE)

Temas Relacionados

Calendario Escolar 2025-2026ciclo escolarOctubre2025SEPactividadespreescolarprimariasecundariamexico-noticias

Más Noticias

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora provocó numerosas reacciones en redes sociales

Diana Esparragoza se despide del

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Mauricio Tabe anuncia operativos

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Diana Esparragoza se despide del

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 30 de septiembre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?