‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

El Menchito está ahora en la prisión más segura de todo Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La prisión federal ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, ha sumado entre sus internos a un nuevo narcotraficante: se trata del mexicano Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, el hombre que hasta su detención fue considerado el príncipe del cártel de las cuatro letras ingresó a ADX Florence, después de haber estado desde abril pasado en un régimen menos severo en la penitenciaría USP Florence High, según el registro que arroja el Buró Federal de Prisiones para el folio 35708-016.

El Menchito fue condenado en marzo a cadena perpetua en una corte de Washington, DC, tras un un juicio de casi un mes. Durante el proceso, la fiscalía estadounidense lo señaló de ser el “narco príncipe” del CJNG, operando junto a su padre, y responsable de liderar la facción criminal con mayor capacidad de violencia en la última década.

Registro de El Menchito en el Buró Federal de Prisiones. (Captura de pantalla)

Tras el proceso, fue declarado culpable de los delitos de conspiración para el tráfico de drogas—cocaína y metanfetaminas— y uso ilegal de armas con fines delictivos. Según Milenio, supuestamente se le dio la oportunidad de cooperar a cambio de beneficios, pero éste se negó porque aparentemente debía incriminar a su madre, Rosalinda González Valencia.

En este contexto, el periodista Ángel Hernández de Milenio entrevistó al abogado defensor del narcotraficante, Jan Ronis, quien le aseguró: “Es realmente una atrocidad que sólo porque alguien reciba una sentencia significativa esta persona deba ser torturada todo el tiempo y ponerlo en la ADX Florence es el mismo infierno, no está respaldado por su historial o su comportamiento y creo que fue hecho solamente para imponer un castigo adicional no contemplado por la corte al momento de su sentencia”.

La defensa de Oseguera busca apelar tanto la sentencia como la decisión de cambiarlo de prisión, debido a que no existen antecedentes de fugas ni comportamiento violento dentro de las cárceles donde estuvo anteriormente.

¿Cómo es la ADX Florence, la prisión más temida de EEUU?

Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

ADX Florence es considerada la prisión más segura y restrictiva de Estados Unidos, ubicada en el desierto de Colorado, a más de 180 kilómetros de Denver.

Temida por todos, fue inaugurada en 1994 y fue planificada desde su origen como el penal de máxima seguridad del país, destinado a recluir a quienes representen una amenaza inusual para la seguridad pública.

Terroristas, espías, exmiembros de Al Qaeda, asesinos seriales y exintegrantes de las FARC forman parte de la heterogénea y peligrosa población carcelaria, junto a narcotraficantes y figuras de alto perfil como Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna y Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva. Entre los internos más notables han figurado personas implicadas en los atentados contra el World Trade Center.

Las instalaciones poseen capacidad para 490 internos, aunque en el último registro oficial de 2023 había 332 reclusos, sin llegar nunca a plena ocupación.

Foto: Captura de pantalla YouTube-Armapedia

El penal nunca ha registrado una fuga desde su apertura. El transporte interno se realiza por corredores subterráneos que conectan las celdas con el vestíbulo principal, mientras el perímetro está blindado por torres de vigilancia, francotiradores, perros entrenados, cercos eléctricos y más de mil puertas de acero controladas a distancia.

ADX Florence se distingue por aplicar el aislamiento más estricto del sistema penitenciario federal estadounidense. Los reos pasan 23 horas al día dentro de una celda de concreto de 2x3.5 metros, equipada únicamente con una cama de cemento, colchón delgado, sanitario, un escritorio y taburete inamovibles, lavabo combinado con dispensador de agua, regadera automatizada, luz fija y una pequeña televisión con acceso limitado a contenidos. Las visitas están totalmente limitadas.

Su ubicación y ángulo impiden distinguir el exterior o identificar otras partes del penal, de modo que los internos desconocen la ubicación específica de su celda dentro del complejo. Todo movimiento es vigilado mediante un sistema de cámaras y sensores, con escaso contacto directo con el personal penitenciario.

Foto: Twitter / @BWiSfull

Diferentes ONG y abogados han resaltado los efectos físicos y mentales de este régimen de reclusión. Por ejemplo, Amnistía Internacional y litigios colectivos han documentado que los internos suelen presentar ansiedad, insomnio, pérdida de memoria, autolesiones y afectaciones severas en la salud por dichas condiciones, que consideran vulneran los derechos humanos.

Algunos otros narcotraficantes, como Ismael “El Mayo” Zambada, buscan actualmente evitar ser trasladados a ADX Florence por considerarla la prisión más severa para los líderes criminales.