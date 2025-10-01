México

Cuáles son las propiedades curativas de la cáscara de plátano para la cara

Conoce los beneficios de la cobertura de esta famosa fruta

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Cáscara de plátano, llena de
Cáscara de plátano, llena de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la cáscara de plátano como parte de rutinas para el cuidado facial suma interés entre quienes buscan alternativas naturales para la piel. Aunque suele considerarse un desecho, investigaciones y experiencias populares describen diversos beneficios de la cáscara de plátano para la cara, impulsando su incorporación en mascarillas, ungüentos y tratamientos caseros.

Los compuestos de la cáscara de plátano

Puedes usar la cáscara de
Puedes usar la cáscara de plátano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de plátano contiene compuestos bioactivos como polifenoles, carotenoides, almidón resistente y una cantidad significativa de minerales como potasio, magnesio y vitaminas C y E. Estos elementos figuran entre los puntos de interés sobre su aplicación tópica, debido a sus potenciales efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Uno de los atributos más señalados de la cáscara de plátano es su capacidad para hidratar la piel. El contacto directo aporta suavidad y una sensación refrescante. La presencia de potasio y vitaminas contribuye a mantener la humedad cutánea, algo especialmente buscado en etapas de sequedad. Según diversas fuentes científicas, la aplicación repetida puede favorecer la elasticidad y aspecto de la piel.

Además de la hidratación, se estudia la posible acción calmante sobre pequeñas irritaciones, piquetes o alteraciones leves. Quienes promueven el uso de la cáscara de plátano aseguran que sus compuestos ayudan a reducir el enrojecimiento y las molestias causadas por leves lesiones superficiales. Existen testimonios que sugieren un efecto positivo en casos de picaduras, pequeñas quemaduras o sarpullidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro uso que figura entre los más difundidos es la ayuda para controlar brotes de acné leve, cicatrices o manchas. El contenido de antioxidantes y ácidos naturales favorece la apariencia de la piel tras la limpieza cuidadosa del rostro. Mientras que no existen pruebas clínicas sólidas que garanticen la eliminación total de manchas, algunos estudios preliminares revisan su tolerancia en procedimientos para atenuar marcas causadas por el sol o envejecimiento.

En cuanto al modo de uso, se recomienda limpiar el rostro, cortar un trozo de cáscara de plátano y frotar la parte interior sobre la zona deseada durante unos minutos. Este método busca que los compuestos activos permanezcan suficiente tiempo en contacto con la piel. Se aconseja verificar previamente que no haya reacciones adversas, aplicando primero sobre una pequeña área.

El aprovechamiento de la cáscara no sustituye los tratamientos dermatológicos convencionales, ni reemplaza el diagnóstico profesional para alteraciones graves o afecciones crónicas. Las recomendaciones generales indican consultar a un especialista antes de adoptar remedios alternativos, especialmente cuando se trata de pieles sensibles o con historial de reacciones alérgicas.

La variedad de aplicaciones, desde hidratación hasta posibles efectos calmantes y atenuantes de manchas, mantiene la popularidad de la cáscara de plátano en el ámbito del cuidado facial natural.

Temas Relacionados

PlátanoBienestarMascarillaEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora provocó numerosas reacciones en redes sociales

Diana Esparragoza se despide del

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Mauricio Tabe anuncia operativos

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Diana Esparragoza se despide del

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?