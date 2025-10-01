BUAP activa protocolos de seguridad tras amenazas de supuesto incel contra alumnas

(Cuartoscuro/Mireya Novo)

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó la activación de protocolos de seguridad universitaria en respuesta a mensajes violentos difundidos en redes sociales, los cuales se atribuyeron a usuarios denominados como incel.

La institución detalló que estos mensajes hacían referencia a un posible atentado violento en la Facultad de Ciencias de la Computación, situación que motivó la implementación inmediata de medidas preventivas para todos los usuarios de las instalaciones, incluyendo clases presenciales y en línea.

Cabe señalar que las amenazas estaban presuntamente dirigidas a las estudiantes.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla brinda acompañamiento a estudiantes tras amenazas violentas. (X/@BUAPoficial)

“Asimismo, las estudiantes afectadas por estas amenazas están recibiendo el acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la institución y de las instancias arriba mencionadas, para salvaguardar su integridad”, indicó la BUAP.

Qué decían los mensajes contra las estudiantes de la BUAP

Un perfil de Instagram había publicado fotografías de armas, así como de varias estudiantes de la BUAP. Los mensajes aseguraban un resentimiento de parte de hombres al no haber recibido contacto físico o sexual tras proponerlo.

De igual forma, se colocaron fotografías de Lex Ashton, el presunto agresor de un menor de edad en CCH Sur.

El perfil desde donde se emite la amenaza se identificó como @incel\_buapo\_depenegrandexd y tenía como foto de perfil a Lex Ashton.

El mensaje estaba dirigido a @fccomputacion.buap, en su texto expresó frustración por no tener pareja, sentirse discriminado por su apariencia física y ser supuesta víctima de bullying por parte de compañeros y profesores. El autor prometía “venganza incel” para que “respeten a los gordos y a los feos”.

BUAP refuerza seguridad

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) está coordinando acciones en conjunto con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la Fiscalía del Estado. Las autoridades realizaron recorridos preventivos y aseguraron que, hasta el momento, no han detectado indicios de riesgo alguno al interior de la facultad. Además, la Fiscalía del Estado lleva a cabo una investigación para ubicar al responsable de estos mensajes y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La universidad puso a disposición de la comunidad universitaria la Oficina de la Abogada General para brindar asesoría y acompañamiento jurídico en caso de amenazas o extorsiones, invitando a contactar mediante el correo electrónico abogada.general@correo.buap.mx. Finalmente, la BUAP reiteró el compromiso institucional de resguardar la integridad de sus estudiantes y colaboradores, subrayando la importancia de mantener la calma y consultar únicamente información oficial.