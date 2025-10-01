México

BUAP activa protocolos de seguridad tras amenazas de supuesto incel contra alumnas

La institución lanzó un comunicado tras mensajes violentos en internet

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Cuartoscuro/Mireya Novo)
(Cuartoscuro/Mireya Novo)

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó la activación de protocolos de seguridad universitaria en respuesta a mensajes violentos difundidos en redes sociales, los cuales se atribuyeron a usuarios denominados como incel.

La institución detalló que estos mensajes hacían referencia a un posible atentado violento en la Facultad de Ciencias de la Computación, situación que motivó la implementación inmediata de medidas preventivas para todos los usuarios de las instalaciones, incluyendo clases presenciales y en línea.

Cabe señalar que las amenazas estaban presuntamente dirigidas a las estudiantes.

La Benemérita Universidad Autónoma de
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla brinda acompañamiento a estudiantes tras amenazas violentas. (X/@BUAPoficial)

“Asimismo, las estudiantes afectadas por estas amenazas están recibiendo el acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la institución y de las instancias arriba mencionadas, para salvaguardar su integridad”, indicó la BUAP.

Qué decían los mensajes contra las estudiantes de la BUAP

Un perfil de Instagram había publicado fotografías de armas, así como de varias estudiantes de la BUAP. Los mensajes aseguraban un resentimiento de parte de hombres al no haber recibido contacto físico o sexual tras proponerlo.

De igual forma, se colocaron fotografías de Lex Ashton, el presunto agresor de un menor de edad en CCH Sur.

El perfil desde donde se emite la amenaza se identificó como @incel\_buapo\_depenegrandexd y tenía como foto de perfil a Lex Ashton.

El mensaje estaba dirigido a @fccomputacion.buap, en su texto expresó frustración por no tener pareja, sentirse discriminado por su apariencia física y ser supuesta víctima de bullying por parte de compañeros y profesores. El autor prometía “venganza incel” para que “respeten a los gordos y a los feos”.

BUAP refuerza seguridad

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) está coordinando acciones en conjunto con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la Fiscalía del Estado. Las autoridades realizaron recorridos preventivos y aseguraron que, hasta el momento, no han detectado indicios de riesgo alguno al interior de la facultad. Además, la Fiscalía del Estado lleva a cabo una investigación para ubicar al responsable de estos mensajes y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La universidad puso a disposición de la comunidad universitaria la Oficina de la Abogada General para brindar asesoría y acompañamiento jurídico en caso de amenazas o extorsiones, invitando a contactar mediante el correo electrónico abogada.general@correo.buap.mx. Finalmente, la BUAP reiteró el compromiso institucional de resguardar la integridad de sus estudiantes y colaboradores, subrayando la importancia de mantener la calma y consultar únicamente información oficial.

Temas Relacionados

BUAPIncelmexico-noticias

Más Noticias

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Convocado para enfrentar a Niza, el mediocampista mexicano reaparece tras lesión sufrida con el Tri en septiembre

Edson Álvarez está de vuelta:

Vinculan a proceso a ex regidor de Tlalnepantla por feminicidio en grado de tentativa, llevará proceso en libertad

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez dictó que Ángel “N” llevará su proceso en libertad condicional

Vinculan a proceso a ex

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

El ex boxeador agradeció la intervención de los médicos, aseguró que les debe la vida

Julio César Chávez reaparece tras

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora logró emparejar el encuentro con un doblete y una enorme actuación

México y España reparten puntos

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de este mes de octubre ya cayó a todos los beneficiarios y estos son los montos

Se trata de la segunda dispersión correspondiente a este ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Robo millonario en Los Mochis,

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

Roberto Moreno Herrera presenta su renuncia a la SCJN por supuestas investigaciones de corrupción en su contra

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ayala se

Esposa de Alexis Ayala se queda callada ante declaraciones de Paty Díaz sobre el actor: “Yo estaba en la primaria”

Aarón Mercury quiere protagonizar una telenovela romántica junto a Aldo de Nigris

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo se venga de Odalys Ramírez y Andrea Legarreta un año después de su salida de La Casa de los Famosos

“Amor de Papel”: la serie que normaliza el amor LGBTQ+ en un México que aún está marcado por la discriminación

DEPORTES

Edson Álvarez está de vuelta:

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025