México

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

El secretario de Seguridad informó que los hombres fueron detenidos por posesión de armas de fuego, dosis de droga y un vehículo

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
El secretario de Seguridad y
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 3 hombres en Sinaloa (@/OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer mediante una publicación en la red social X, la detención de tres hombres armados en Sinaloa luego de que estos atacaran a elementos de seguridad.

Las detenciones fueron hechas a consecuencia de recorridos de vigilancia en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En el lugar los elementos realizaron un operativo que culminó con la detención de tres hombres armados y el aseguramiento de arsenal, así como de sustancias ilícitas y un vehículo.

“En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida” se lee en la publicación del secretario de seguridad.

(@/OHarfuch)
(@/OHarfuch)

El enfrentamiento, que se desató cuando los sujetos detectaron la presencia policial y abrieron fuego, que se prolongó durante varios minutos hasta que la situación fue finalmente controlada.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores, que resultó herido, falleció en el lugar, por ello, servicios de emergencia acudieron tras ser solicitados, pero al llegar solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en el individuo, lo que llevó a dar aviso a los servicios periciales para que realizaran las diligencias correspondientes.

En el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres sujetos de 21, 30 y 32 años de edad. En su poder se encontraron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

De acuerdo con el secretario
De acuerdo con el secretario de seguridad, fueron resguardados cartuchos, armas, dosis de drogas y un vehículo tras el enfrentamiento (@/OHarfuch)

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará la situación legal de los implicados e integrará la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo a informes preliminares señalan que desde la noche anterior se realizaron operativos en las comunidades de Lo de Bartolo, Las Tapias, El Talayote, Nuevo Mundo y La Guamuchilera, donde al menos cinco presuntos implicados lograron escapar.

Finalmente, el gabinete de seguridad reafirmo su compromiso de reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa y detener a los generadores de violencia. Además, exhortaron a la ciudadanía a realizar las denuncias pertinentes ante hechos irregulares.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchSSPCSinaloaEnfrentamiento armadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX reubicará a comerciantes y locatarios del STC para mejorar el servicio a usuarios

Adrián Rubalcava se comprometió a atender la demanda de las asociaciones de locatarios para su correcto funcionamiento

Metro CDMX reubicará a comerciantes

Ronald Johnson celebra cooperación entre México y EEUU en materia de seguridad

Después de varias mesas de trabajo en esta materia, ambos países trabajan para detener el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos y de armas hacia México

Ronald Johnson celebra cooperación entre

Cómo preparar un pay de chocolate con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Esta es la forma más sencilla de hacer este delicioso postre

Cómo preparar un pay de

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Los condones pirata pueden romperse durante su uso, exponiendo a infecciones diversas, además de embarazos no deseados

Cofepris advierte falsificación de condones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

Este es el setlist de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI