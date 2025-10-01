Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 3 hombres en Sinaloa (@/OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer mediante una publicación en la red social X, la detención de tres hombres armados en Sinaloa luego de que estos atacaran a elementos de seguridad.

Las detenciones fueron hechas a consecuencia de recorridos de vigilancia en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En el lugar los elementos realizaron un operativo que culminó con la detención de tres hombres armados y el aseguramiento de arsenal, así como de sustancias ilícitas y un vehículo.

“En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida” se lee en la publicación del secretario de seguridad.

(@/OHarfuch)

El enfrentamiento, que se desató cuando los sujetos detectaron la presencia policial y abrieron fuego, que se prolongó durante varios minutos hasta que la situación fue finalmente controlada.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores, que resultó herido, falleció en el lugar, por ello, servicios de emergencia acudieron tras ser solicitados, pero al llegar solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en el individuo, lo que llevó a dar aviso a los servicios periciales para que realizaran las diligencias correspondientes.

En el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres sujetos de 21, 30 y 32 años de edad. En su poder se encontraron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

De acuerdo con el secretario de seguridad, fueron resguardados cartuchos, armas, dosis de drogas y un vehículo tras el enfrentamiento (@/OHarfuch)

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará la situación legal de los implicados e integrará la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo a informes preliminares señalan que desde la noche anterior se realizaron operativos en las comunidades de Lo de Bartolo, Las Tapias, El Talayote, Nuevo Mundo y La Guamuchilera, donde al menos cinco presuntos implicados lograron escapar.

Finalmente, el gabinete de seguridad reafirmo su compromiso de reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa y detener a los generadores de violencia. Además, exhortaron a la ciudadanía a realizar las denuncias pertinentes ante hechos irregulares.