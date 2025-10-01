México

Al estilo de Alito y Noroña: Morena y PAN protagonizan trifulca en el congreso de Querétaro

La discusión se convirtió en jalones, gritos y arrebatos luego de que se interrumpiera la elección de la Mesa Directiva

Por Jaqueline Viedma

Morena y PAN protagonizan trifulca en el congreso de Querétaro Crédito: x/@luishumbertofdz

La tarde de este 30 de septiembre de 2025, los legisladores del Congreso de Querétaro encendieron la tribuna y no precisamente con debates, entre empujones, gritos y arrebatos suspendieron la sesión en donde se elegiría a los integrantes de la Mesa Directiva del recinto.

En el clip que ya circula en redes sociales se puede ver al diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Correa Sada, arrebatarle los oficios de la elección al morenista Ulises Gómez de la Rosa, lo que provocó que legisladores presentes se abalanzaran contra el panista y comenzaran los jaloneos.

En el video se puede ver como arrinconan al legislador del blanquiazul, mientras le gritan y lo empujan. Más tarde, Enrique Correa subió un video a sus redes sociales donde trató de explicar su versión de lo sucedido hoy en el Congreso local:

Morena y sus aliados quisieron robarse la Mesa Directiva... amenazando y amedrentando quisieron en lo oscurito votar y colocar una mesa a su modo y con sus fines”.

Según el legislador del PAN, sus acciones impidieron lo que Morena culminara sus actos, acusó que la sesión se había decretado en receso y el procedimiento de Gómez de la Rosa era ilegal, al continuar con el proceso de votación.

Diputdos del PAN y de
Diputdos del PAN y de Morena se pelean en el congreso de Querétaro.

Enrique Correa confirmó que tomó la decisión de arrebatarle las boletas y salir “del Congreso a la puerta, donde fui atacado por los diputados de Morena... el diputado Homero Barrera me empujó, me gritó y me amedrentó... Ulises Gómez de la Rosa me dio un rodillazo”.

Morena acusa sabotaje de la sesión en Querétaro

El diputado federal Luis Humberto Fernández afirmó que lo sucedido en Querétaro fue un “sabotaje” por parte del PAN, “se robaron la urna que tenía los votos... activaron la alerta para desalojar el recinto, sin razón alguna”.

Advirtió que los actos que se presentaron este martes en el congreso local “dañan a todos”, hizo un llamado al partido blanquiazul para “recuperar la sensatez y la normalidad democrática en el congreso”.

El morenista resaltó que la diputada Georgina Guzmán, propuesta para encabezar la Mesa Directiva, quien dijo, ha sido víctima de “violencias y amenazas”.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un comunicado oficial para dar a conocer la nueva fecha de sesión para reanudar y elegir a quienes conformarán el pleno.

Por su parte, Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva de la 61 Legislatura, adelantó que necesitan claridad para establecer fecha de sesión y advirtió que "mientras no haya condiciones no se va a volver a sesionar”.

