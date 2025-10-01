México

¡2 de octubre no se olvida! CDMX alista actividades conmemorativas por el Movimiento Estudiantil del 68

Entre conferencias, proyecciones y exposiciones, la capital revive y honra el legado del movimiento estudiantil que luchó por la justicia social en el país

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La marcha del 2 de
La marcha del 2 de octubre conmemorará el 55 aniversario de la masacre en Tlatelolco. (Cuartoscuro)

Con motivo al 2 de octubre del 2025, la Ciudad de México alista diversas conferencias, proyecciones de cine y actividades, para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968. Dicho suceso continúa siendo un símbolo de las exigencias sociales por justicia en el país.

Como cada año, en este día se organiza la marcha en memoria de los 57 años de la represión en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, junto con otras iniciativas orientadas a mantener presente, así como visibilizar la lucha de los estudiantes de aquel año y con las causas actuales.

El 2 de octubre de 1968, una manifestación integrada por estudiantes, profesores, obreros e intelectuales que demandaban apertura política en México fue respondida con una fuerte represión violenta por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en Tlatelolco.

2 de octubre 1968: Eventos por la movilización estudiantil

El espíritu del movimiento estudiantil de 1968 vuelve a manifestarse en la ciudad a través de marchas y distintas actividades conmemorativas que recuerdan la represión sufrida por los estudiantes aquel 2 de octubre. A continuación, los ciclos de cine y conferencias programados en diversos espacios de la capital.

  • Ciclo 2 de octubre 1968

En colaboración con IMCINE, la Filmoteca UNAM, la Cineteca Nacional Chapultepec organizará el ciclo ‘2 DE OCTUBRE 1968′. Dicho evento conmemorativo proyectará ocho películas que exploran y analizan el movimiento estudiantil, así como las consecuencias de la represión ocurrida en Tlatelolco.

Las funciones se realizarán del 2 al 9 de octubre de 2025, ofreciendo diferentes perspectivas sobre este capítulo clave de la historia nacional:

  1. Rojo amanecer: 2 de octubre
  2. No nos moverán: 3 de octubre
  3. El grito. México 1968: 4 de octubre
  4. Historia de un documento: 5 de octubre
  5. El memorial del 68: 6 de octubre
  6. Olimpia: 7 de octubre
  7. ¿De qué lado estás?: 8 de octubre
  8. Canoa: 9 de octubre
Las protestas estudiantiles de 1968
Las protestas estudiantiles de 1968 culminaron en una fuerte represión de las fuerzas de seguridad en lo que se conoció como la Masacre de Tlatelolco
  • Muestra fotográfica

A partir del 2 de octubre, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones (INEHRM) difundirá en su sitio web y redes sociales materiales como artículos, cápsulas, pódcast, libros y documentos históricos sobre el 68.

En conjunto con el Centro de la Imagen, exhibirá la muestra “Ecos de 1968: imágenes para no olvidar”, abierta desde el 4 de octubre en la Ciudadela, con fotos del archivo del centro.

  • Transmisiones y programaciones espaciales

La Fonoteca Nacional lanzará el 2 de octubre un pódcast conmemorativo en sus plataformas digitales, creado a partir de grabaciones históricas y testimonios relacionados con el Movimiento estudiantil de 1968.

Asimismo, Radio Educación ofrecerá una programación especial entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, que incluirá la serie de cápsulas “Por los senderos del 68”, con testimonios y emisiones informativas de Pulso. Los contenidos podrán escucharse en diferentes frecuencias y horarios.

El jueves 2 de octubre, Canal Veintidós ofrecerá una programación dedicada al aniversario del movimiento estudiantil, que incluye la transmisión del documental “Memoria viva de ciertos días: 2 de octubre de 1968 Movimiento”, y programas como:

  1. “El movimiento estudiantil de 1968”.
  2. “Luz de memoria: Los sesenta antes de México 68 - VI”.
  3. “Memoria del 68”.
  4. Cápsulas inspiradas en el poema “Memorial de Tlatelolco” de Rosario Castellanos.
  • Recorridos guiados

Desde este miércoles, la Dirección General de Bibliotecas llevará a cabo el recorrido “Relatos del 68”, que contempla paradas en sitios emblemáticos vinculados al movimiento estudiantil.

La actividad comenzará y terminará en la Biblioteca Vasconcelos, donde al finalizar se proyectará el documental “Los rollos perdidos” dirigido por Gibrán Bazán.

Temas Relacionados

CDMX2 de octubreTlatelolcoMovimiento estudiantilmexico-noticias

Más Noticias

El Cervantino 2025 apuesta por públicos jóvenes y experimentación artística: “Queremos diálogo local y global”

Conoce todos los detalles de este festival

El Cervantino 2025 apuesta por

A qué edad debes hacerte una mastografía: en esto consiste la prueba para detectar el cáncer de mama

Las mastografías sirven para detectar anormalidades en los tejidos del seno que no se pueden percibir por observación

A qué edad debes hacerte

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El temblor sucedió a las 12:30 horas, a una distancia de 26 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 115.6 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

“Te fuiste muy pronto”: Sylvia Pasquel vuelve a ‘abrazar’ a Viridiana Alatriste a casi 43 años de su muerte

La experiencia de la actriz mexicana ilustra cómo la tecnología puede transformar el duelo

“Te fuiste muy pronto”: Sylvia

Hombre es bautizado como “Lord Volumen” al interrumpir concierto de rock en Irapuato y agredir a músicos

Un hombre interrumpió un concierto en Plaza Cibeles, desconectó el sonido y empujó a los músicos

Hombre es bautizado como “Lord
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran predio en Querétaro que

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

SCJN suspende a Roberto Moreno Herrera por investigaciones de corrupción

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

Caen 3 sicarios tras intento de homicidio contra una abogada en Tijuana, hay un menor de edad entre ellos

Policía activo de Guasave agrede sexualmente a menor de edad, FGE no da resultados a 4 meses de la denuncia

ENTRETENIMIENTO

“Te fuiste muy pronto”: Sylvia

“Te fuiste muy pronto”: Sylvia Pasquel vuelve a ‘abrazar’ a Viridiana Alatriste a casi 43 años de su muerte

“Todo le copia”: Fans acusan a Nodal de robarle la personalidad a Cazzu tras hablar de su salud mental

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y compara el hate que reciben ambas en redes: “Es una chica noble”

“Dale Play”: el contagioso sencillo con el que Loretta conquista a la generación digital

Abelito gana el debate en La Casa de los Famosos México tras poderoso discurso sobre las personas con discapacidad

DEPORTES

Difunden agresión de aficionados del

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026