México

Tren Interurbano México - Toluca: Sheinbaum confirma fecha de inauguración hasta Observatorio tras 11 años de obras

El Tren “El Insurgente” dará servicio desde el Edomex hasta Observatorio, conectará con la Línea 1 del Metro CDMX

Por Luz Coello

Sheinbaum confirma fecha de inauguración
Sheinbaum confirma fecha de inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio (Secretaría de Comunicaciones y Transportes SICT)

Después de 11 años desde que inició la obra del Tren Interurbano México - Toluca, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó la fecha de inauguración del tramo faltante y de la terminal Observatorio, al poniente de la Ciudad de México. El proyecto ya inició la última fase de pruebas previo a poner en marcha el servicio directo de Toluca a Observatorio.

Fue el 7 de julio de 2014 cuando Enrique Peña Nieto, entonces presidente, inició la obra para la construcción de este tren de pasajeros. Pero no fue hasta el 15 de septiembre de 2023 cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo de Zinacantepec hasta Lerma, y en agosto de 2024 abrió hasta Santa Fe.

Ahora, Sheinbaum se encargará de entregar en su totalidad la ruta del Tren El Insurgente. En la conferencia matutina de este 29 de septiembre, la representante del poder ejecutivo confirmó la fecha en la que operará el Tren Interurbano hasta Observatorio.

En redes sociales circularon videos de cómo se ve el ingreso del Tren El Insurgente a la terminal Observatorio. (Crédito: X/ @SntVTC// @liderfiscal)

¿Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio?

La mandataria confirmó que ya iniciaron las pruebas del Tren Interurbano México - Toluca, se prevé que esta fase tome al menos un mes, posterior a ello, podrá dar servicio en todas sus estaciones.

Ya corrió el tren hasta Observatorio, de Toluca hasta Observatorio, se siguen haciendo pruebas, son alrededor de un mes —por lo menos de pruebas—, son pruebas electromecánicas, de funcionamiento, de todas las revisiones que se tienen que hacer antes de ponerlo en marcha”, precisó.

La fecha en la que inaugurarán el Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio será a finales de diciembre o principios de enero de 2026, según el avance de las obras se definirá el día exacto. Por ahora, confirmó que concluyeron los trabajos de obra civil, así que solo se enfocarán en las pruebas operativas.

Avanza al 98% el Tren
Avanza al 98% el Tren Interurbano en su obra civil (SICT)

“La obra civil prácticamente terminó y están las pruebas, finalmente después de no sé cuantos años... 11 años que inició el Tren Interurbano México - Toluca […] La última reunión que tuve es que esté entre finales de este año, los últimos días de diciembre, y enero del próximo año”, precisó.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a mediados de septiembre que la obra civil del proyecto alcanzó un avance del 98 %, lo que ha permitido que la vía férrea conecte hasta la estación Observatorio.

Este progreso ha facilitado la instalación de los subsistemas ferroviarios sobre la pista de rodamiento, una etapa clave para la integración de los sistemas de energía, señalización y telecomunicaciones. Casi de inmediato iniciaron las pruebas operativas para conectar el servicio de Santa Fe con Observatorio.

