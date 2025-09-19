México

Tren Interurbano México - Toluca: inician pruebas con trenes en la terminal Observatorio

Las autoridades federales avanzan en el proyecto para concluirlo este 2025, el servicio conectará con la Línea 1 del Metro CDMX

Por Luz Coello

Guardar
Reportan el inicio de pruebas
Reportan el inicio de pruebas operativas del Tren Interurbano en Observatorio (SICT)

El Tren Interurbano México - Toluca es uno de los proyectos que Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a terminar este 2025, la presidenta de México aseguró que el Tren El Insurgente entrará en operación este año. La Secretaría de de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han acelerado trabajos para concluir la obra civil e iniciar con la siguiente fase de pruebas operativas.

Recientemente, a través de redes sociales, reportaron que el Tren Interurbano ya inició algunas pruebas hasta la terminal Observatorio, lo cual significaría un avance importante para la obra, pues se espera que a finales del año pueda dar servicio al público.

La cuenta @SntVTC, especializada en movilidad, se encargó de compartir una imagen del inicio de estas pruebas, ya que se apreció el arribo de un tren a la terminal Observatorio.

Tren Interurbano México - Toluca inicia pruebas en Observatorio

Reportan el inicio de pruebas
Reportan el inicio de pruebas del Tren Interurbano México-Toluca en Observatorio (X/ @SntVTC)

De acuerdo con lo que compartió la cuenta especializada en transporte, personal de la SICT ya estaría en la fase de pruebas preoperativas, es decir que iniciarán la última etapa del proyecto antes de que se realice la inauguración de la terminal Observatorio.

Se pudo observar un tren que arribó a la última estación del trayecto, la imagen fue tomada a la altura de la Avenida de Las Torres. Hasta el momento, las autoridades federales no han compartido más detalles al respecto de las pruebas que realizarán.

Previamente, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones informó de cómo va la obra civil, la cual está prácticamente terminada, ya que tiene 98% de avances, por lo que prácticamente está concluida a falta de algunos detalles.

Inician pruebas en Observatorio, terminal
Inician pruebas en Observatorio, terminal del Tren Insurgente (X/ @SntVTC)

Tren Interurbano presenta 98% de avances en la obra civil

Según con un comunicado oficial de la SICT, la obra del Tren El Insurgente presenta un avance del 98%, la vía férrea ya llega hasta la estación Observatorio, lo que ha permitido continuar con la instalación de los subsistemas ferroviarios sobre la pista de rodamiento.

Entre las tareas en curso destacan el montaje de vía, la colocación de catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, así como la integración de los sistemas de energía, señalización y telecomunicaciones.

Avanza al 98% el Tren
Avanza al 98% el Tren Interurbano en su obra civil (SICT)

En las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga, los equipos técnicos se enfocan en las pruebas de equipamiento electromecánico y en la atención a los detalles arquitectónicos, además de la urbanización de las vialidades de acceso.

Por su parte, en la terminal Observatorio, los trabajos incluyen la instalación de la cubierta, los cristales de fachada, el armado de losas y la incorporación de equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios en el interior del complejo.

Temas Relacionados

Tren Interurbano México - TolucaTren InterurbanoObservatorioCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer el nombre de las siete estaciones que conformarán la nueva ruta de este transporte público

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances

¿Eres el afortunado ganador del sorteo Gana Gato?

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador del

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes saber cuándo será la asamblea informativa en tu escuela

El programa abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: aquí

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El espectáculo del fenómeno italiano llega para el público infantil

Tralalero Tralalá en México: fecha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a hombre secuestrado y

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Tralalero Tralalá en México: fecha,

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford