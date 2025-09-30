México

Sofía Castro exige respeto tras sufrir fuerte caída en un encontronazo con la prensa: “Fue una experiencia abrumadora”

Angélica Rivera respaldó a su hija y reposteó el mensaje en sus redes sociales

Por Adriana Castillo

(IG: @sofia:96castro)
(IG: @sofia:96castro)

Sofía Castro rompió el silencio sobre la aparatosa caída que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante un encuentro con medios.

“El viernes (26 de septiembre) viví un momento incómodo en el aeropuerto junto a mi mamá (Angélica Rivera). Entre los empujones de la prensa, terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora”, confesó.

La actriz lamentó lo sucedido y compartió una reflexión sobre la dinámica de la prensa con los artistas.

(IG: @sofia_96castro)
(IG: @sofia_96castro)

“Quiero compartir mi sentir, no desde el enojo, sino para crear conciencia sobre el respeto mutuo. Agradezco que estoy bien, pero siento que lo ocurrido fue una falta de respeto. No estoy generalizando; hay periodistas éticos a quienes aprecio mucho. Este tipo de situaciones no deberían suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por un embarazo, una operación o ansiedad”, mencionó la actriz.

Sofía Castro aseguró que ha procurado ser accesible y amable con los reporteros a lo largo de su carrera artística.

La actriz y su madre Angélica Rivera fueron abordadas en el aeropuerto. IG: @vengalaalegria

“Aunque somos figuras públicas, merecemos respeto. Como ustedes como medios también lo merecen y creo que de mi parte siempre ha sido así hacia ustedes. También quiero aclarar que siempre contesto con cariño y respeto y solo espero que mi trato sea recíproco”, dijo.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro hizo énfasis en los límites que se deben respetar entre artistas y corresponsales.

Sofía Castro y Angélica Rivera
Sofía Castro y Angélica Rivera protagonizaron un encontronazo con la prensa tras regresar de su viaje a Panamá por la ceremonia de los Premios Juventud 2025. Credito: Cuartoscuro

“Entiendo el trabajo de los medios, pero hay límites. No es justo que alguien termine lastimado por una foto o una nota. Ustedes también corren riesgo de lastimarse al acercarse de esa manera. Ya ha pasado que alguien se lesionó y se rompió el pie y estas situaciones pueden llevar a algo aún más peligroso”, añadió la actriz.

Por último, explicó que en esta ocasión no se detuvo a hablar con la prensa porque había mucho ruido: ”No se escuchaba lo que mi mamá y yo decíamos, solo había gritos y empujones".

Angélica Rivera, quien se encontraba con su Sofía Castro al momento de los hechos, respaldó a su hija y reposteó el mensaje en sus redes sociales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El accidente que sufrió Sofía Castro desató polémica y se sumó a la controversia que protagonizan Susana Zabaleta y Ricardo Pérez por una situación similar que protagonizaron con la prensa en el aeropuerto y que dio origen a un debate en redes sociales, así como a una parodia viral.

Temas Relacionados

Angélica RiveraSofía Castroaeropuertoaccidentes de famososmexico-entretenimiento

