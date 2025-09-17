Susana Zabaleta defiende a su novio Ricardo Pérez tras zafarrancho con la prensa y rumores de presunta infidelidad: “Aquí estoy dando la cara”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Susana Zabaleta enfrentó los señalamientos de presunta infidelidad que pesan en contra de su novio, el standupero Ricardo Pérez, y habló sobre el zafarrancho que ambos protagonizaron con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La famosa actriz y cantante mexicana volvió a ser interceptada por varios medios de comunicación en el aeropuerto; evitó responder las preguntas, mientras que un integrante del equipo de producción de La Cotorrisa -programa de Ricardo Pérez- intentó desviar la atención simulando ser un reportero.

(Captura de pantalla)

Esto molestó a algunos corresponsales, quienes notaron que el auxiliar de producción era un intruso entre ellos. Tras lo sucedido, Susana Zabaleta se acercó y respondió algunas preguntas al respecto.

“¿Alguna vez yo he sido de una forma agresiva con ustedes? (...) Aquí estoy dándoles la cara“, preguntó la actriz y todos respondieron que no; sin embargo, una reportera acusó a Ricardo Pérez de decirle ‘pend*ja’ en un episodio de La Cotorrisa.

El programa de Ricardo Pérez y Slobotzky se posiciona como uno de los más escuchados el día de hoy. Crédito: YT/Ricardo Pérez

“Es otra persona, somos individuos”, continuó Zabaleta y justificó el comportamiento de su novio con la prensa: “Si alguien atacara a tu novia, cómo crees que va a reaccionar. Lo pisaron tres veces y a mí me pisaron... pasan una y otra vez (videos) en donde ustedes mismos hacen que me caiga, entonces eso es una burla”.

Eso no fue todo, la cantante hizo referencia al escándalo que se desató en redes sociales solo porque admiró la presentación de Ángela Aguilar en un evento privado, así como la controversia que derivó de sus declaraciones sobre Belinda en Mentiras: la serie.

El rostro de la cantante se viralizó | crédito: Imagen TV, De Primera Mano

“Fuimos la única pareja que volteó a ver a Ángela, la única que le aplaudió, los únicos y sacan que yo... con Belinda hicieron 150 veces como para que me ataque y no me gusta eso. A Matías se la pasan diciéndole cosas y a nosotros no nos gusta eso”, dijo.

Susana Zabaleta no respondió nada más al respecto, pero los corresponsales insistieron y la cuestionaron sobre los rumores de presunta infidelidad que pesan en contra de Ricardo Pérez.

“Ves cómo eres”, dijo.

Gabriel Cuevas aseguró que tuvo acceso a conversaciones de Ricardo Pérez con su ex. (Ventaneando / Cállate los Ojos, YouTube)

Señalan a Ricardo Pérez de presunta infidelidad con una ex novia

Gabriel Cuevas lanzó una contundente advertencia a Susana Zabaleta en su programa Dulce y Picosito:

“Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas, tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo”, dijo.

Y es que supuestamente él mismo vio los supuestos mensajes que el standupero intercambió con la influencer Sami Herrera.

“Usted (Ricardo Pérez) póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera (…) Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero para qué le escribes a tu ex", añadió.