Sofía Castro sufre aparatosa caída en zafarrancho con la prensa; Angélica Rivera defiende a su hija

Angélica Rivera y Sofía Castro regresaron a la Ciudad de México tras asistir como invitadas especiales a Premios Juventud 2025, cuya ceremonia se llevó a cabo por primera vez en Panamá.

Madre e hija aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, en cuanto salieron de la sala rumbo a la camioneta que las llevaría a su casa, fueron abordadas por corresponsales de diversos medios de comunicación.

Las actrices intentaron esquivar a la prensa, pero no lo consiguieron y siguieron su camino entre empujones. Derivado de ello, Sofía Castro sufrió una caída, lo que molestó a Angélica Rivera.

En redes sociales circulan varios videos del momento exacto en que Sofía Castro sufrió una caída. En estos se puede ver cómo Angélica Rivera se inclinó para levantar a su hija, la tomó de la mano y apresuró el paso.

“Yo siempre les doy entrevistas”, dijo Sofía.

“Cuidado, cuidado”, dijo una señora ajena al medio que se encontraba en el lugar y que habría sufrido los empujones de la prensa.

Angélica Rivera recibió fue nominada en los Premios Juventud 2025 en las categorías 'Mi actriz preferida' y 'Me enamoran'. Credito: Cuartoscuro

“Tiene toda la razón”, respaldó Angélica Rivera a la señora.

El zafarrancho terminó cuando madre e hija abordaron la camioneta que las esperaba en la salida del aeropuerto.

Hasta el momento, se desconoce si Sofía Castro sufrió alguna lesión derivada de la caída, no obstante, compartió un video en sus historias de Instagram donde contó, mientras caminaba por la ciudad, que iría a una clínica a comenzar un proceso para quitarse un tatuaje.

El accidente de Sofía Castro ocurrió tras una situación similar que sucedió con Susana Zabaleta en el mismo lugar. Y es que también sufrió un tropezón cuando estaba intentando huir de la prensa junto a su novio Ricardo Pérez.

Tras lo sucedido, el standupero hizo una parodia de reporteros y conductores de espectáculos que dividió opiniones en internet.

