Procesan a “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, y a mujer capturada junto con él

Las personas vinculadas a proceso (FGJ-CDMX

Autoridades de la Ciudad de México informaron la vinculación a proceso en contra de Juan Manuel “N”, un hombre apodado El Chuki y/o El Chacal y quien es identificado como posible líder del grupo Los Tanzanios, esta última una organización ligada con distribución de droga, homicidios, cobro de piso y secuestro.

Las acciones fueron informadas por la Fiscalía Genera de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) el 29 de septiembre, la cual detalla que un juez determinó la medida de prisión preventiva y el plazo de un mes para realizar las averiguaciones.

El presunto líder criminal fue procesado por su presunta responsabilidad en actividades de narcomenudeo y quien fue capturado el pasado 18 de septiembre en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Junto con el fue vinculada a proceso Julieta “N”, mujer que fue capturada junto con El Chacal.

La mujer y el hombre fueron capturados cuando estaba al interior de un vehículo en el que los elementos de seguridad hallaron dosis de posibles drogas. Mientras Juan Manuel “N” será llevado al Reclusorio Oriente, Julieta “N” será ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

Parte de los indicios asegurados (FGJ-CDMX)

“Ambas personas fueron detenidas mientras estaban a bordo de un vehículo en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de envoltorios de plástico que contenían posibles narcóticos”, detalla la Fiscalía de la CDMX.

Cuando los dos sujetos fueron detenidos estaban en un auto con placas de Morelos, unidad en la que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hallaron 100 bolsitas de presunto cristal (metanfetamina), 96 envoltorios con aparente marihuana y otros 200 gramos de la planta referida.

Además, la policía capitalina revelo que El Chacal cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la capital. Uno por robo en 1997, otro más por robo agravado calificado en 2007 y un tercero en 2024 por delitos contra la salud y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Caen cuatro supuestos miembros de Los Tanzanios en CDMX

Las cuatro personas arrestadas (SSC)

Días después del arresto de Juan Manuel “N”, el 25 de septiembre pasado el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó el arresto de cuatro personas como resultado de un par de cateos en la alcaldía Iztacalco. Los reportes indican que los detenidos serían integrantes de Los Tanzanios.

Marco Antonio “N” y Luis Eduardo “N” son dos de los sujetos detenidos tras las revisiones a los inmuebles y quienes son señalados como principales operadores del grupo criminal.