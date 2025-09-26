Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Las cuatro personas arrestadas (SSC)

Un par de cateos en la Ciudad de México resultaron en el arresto de cuatro personas identificadas como presuntos integrantes del grupo criminal denominada Los Tanzanios.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró el 25 de septiembre que la estructura criminal se dedica a la venta, distribución y elaboración de droga en Iztacalco, alcaldía en la que fueron realizadas las labores de cateo.

Diversos agentes de seguridad llegaron a la colonia Agrícola Oriental para revisar dos inmuebles que estarían relacionados con denuncias por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

En un primer cateo, realizado en la calle Oriente 229-B, los uniformados aseguraron 200 dosis de presunta metanfetamina, 100 de posible cocaína, así como otras 195 dosis de supuesta marihuana. Además, en dicho sitio fueron arrestados tres sujetos.

Mientras que en una segunda revisión fue detenida una cuarta persona, una mujer a la que le fueron halladas 200 dosis de posible metanfetamina.

Entre los tres hombres capturados están Marco Antonio “N” y Luis Eduardo “N”, los cuales son identificados como principales operadores del grupo delictivo, según compartió el titular de la SSC en su cuenta de X.

“Luego de realizar un cruce de información se pudo conocer que los detenidos, al parecer, forman parte de una célula delictiva dedicada a la compra venta, elaboración y distribución de droga y son posibles generadores de violencia en dicha alcaldía", señala el informe de la policía capitalina.

Detenciones de Los Tanzanios en la capital

Fue apenas el 20 de septiembre pasado que las autoridades informaron el arresto de Juan Manuel “N”, un hombre apodado El Chacal y/o El Chuki y quien es señalado como presunto líder de Los Tanzanios. Dicho hombre fue detenido en la colonia Doctores.

El Chacal fue asegurado tras una revisión a un vehículo en el que había dos personas y donde fueron aseguradas 100 bolsitas con posible crystal (metanfetamina), además de 196 envoltorios con marihuana y otros 200 gramos de dicha planta a granel.

Mientras que el pasado 20 de julio fueron arrestados otros supuestos integrantes del grupo delictivo, se trató de Donovan N y José Antonio N, de 19 y 43 años de edad, respectivamente. Dichos sujetos fueron detenidos como resultado de un operativo en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en la colonia Barrio San Miguel.

Los dos sujetos llevaban 420 dosis de droga y un arma de fuego larga.