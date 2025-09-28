Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

El sujeto fue localizado con presunta marihuana y cocaína. Foto: SSC

Mario “N”, identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México cuando policías lo ubicaron manipulando bolsas con hierba verde.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el individuo fue arrestado cuando se encontraba en la calle Fray Bartolomé de las Casas de la colonia Morelos tras ser localizado con bolsas de presunta droga, por lo que se acercaron a él para realizarle una revisión preventiva.

Durante la acción, los oficiales hallaron 67 bolsas de plástico con aparente marihuana y 30 envoltorios adicionales con la misma sustancia.

Además, se aseguraron 49 bolsitas de plástico transparente con posible cocaína y 51 bolsitas traslúcidas de color azul con una sustancia sólida en piedra.

Foto: SSC

Como resultado, los informados lograron asegurar aproximadamente 197 dosis de sustancias con características similares a marihuana y cocaína que Maro “N” portaba.

Por lo anterior, el sujeto fue arrestado en el lugar, se le leyeron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos incautados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Información obtenida por Infobae México refiere que Mario “N”, de 28 años de edad, sería integrante de La Unión Tepito, grupo criminal dedicado a delitos de alto impacto, entre los que se incluyen homicidio, secuestro, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas.

Este grupo opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México.

Cae “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

El sujeto se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. Foto: SSC

Otra detención de un integrante de este grupo criminal fue la de Giovanni Mata, alias “El Topo”, presunto integrante de La Unión Tepito, quien fue aprehendido por policías capitalinos cuando manipulaba una bolsa con hierba verde en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La SSC informó que la detención se efectuó cuando uniformados lo ubicaron en la avenida Eduardo Molina de la colonia Constitución de la República, ya que tras una revisión preventiva le fueron localizadas 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia, una bolsa con posible cristal, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Foto: SSC

Información obtenida por Infobae México refiere que el detenido es Oscar Giovanni Mata, quien es identificado como integrante de La Unión Tepito y colaborador directo de “El Manzanas”.

Esta casa editorial pudo conocer que “El Topo” es el encargado de realizar los cobros por extorsión a comerciantes en las calles Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña.

Además, el sujeto se desempeñó como Director Territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, la cual fue de 2021 a 2024.